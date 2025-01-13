Balıkesir\'de Uygulamalı Arıcılık Kursu Yoğun İlgi Görüyor

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BAÇEM koordinasyonunda il genelinde ilk defa açılan Uygulamalı Arıcılık Kursu, yoğun ilgi gördü. Farklı şehirlerden gelen kursiyerler, 17 Ocak'a kadar eğitim alacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM), Burhaniye Halk Eğitim Merkezi ve BALMEK iş birliğinde düzenlenen "1. Uygulamalı Arıcılık Kursu" farklı şehirlerden gelen kursiyerleri ağırladı. 6 Ocak'ta başlayan ve 17 Ocak'a kadar teorik, pratik eğitimlerle devam edecek olan kurs, il genelinde arıcılık potansiyelini artırmayı ve sektöre donanımlı arıcılar yetiştirmeyi hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamında alanında uzman eğitmenlerin verdiği eğitimlere yurdun dört bir yanından katılım sağlayan kursiyerler gördükleri teorik eğitimin ardından uygulamalarla da kendilerini geliştirecekler.

Eğitime katılan vatandaşlar, şunları söyledi:

-Seçil Ersöz: "Daha önce BAÇEM'in başka bir kursuna katılmıştım, 'Tıbbi Aromatik Bitkiler Kursu'ndan çok memnun kalmıştım. Bu deneyimi de burada yaşamak istedim. Ortamımız çok güzel. Hocalarımız zaten çok gönülden anlatıyorlar. Hocamız çok bilgili. Bizim bir kitaptan okuyamayacağımız ya da bir videoda yakalayamayacağımız küçük nüanslar, püf noktalar veriyor, hevesle anlatıyor. Hocamızın bilgi birikimini ve deneyimini bize çok iyi aktardığını düşünüyorum. Böyle bir imkanı sundukları için çok teşekkür ediyorum. Bizleri bir araya getirerek bu imkanı ücretsiz olarak sunuyorlar. Bu yolda ilerleyen insanlar için çok önemli. Ayrıca ücretli bile olsaydı bu kadar deneyimli insanı bir arada bulmak ve bu bilgi birikimini kısa sürede alabilmek mümkün değildi."

-Murat Özmen: "İnternette de dışarda da birçok yerde arıcılık kursuyla ilgili araştırmalar yaptım, yeterli olmadığını gördüm. Bir süredir de bekliyordum. Ben neredeyse Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'ne abone olmuş bir kişiyim. Taleplerimiz vardı ve taleplerimiz karşılandı. Şu anda da çok güzel bir akademik çalışma sonucu çıkan bilgileri bizimle paylaşıyorlar. Çok güzel ve birçok şeyi öğreniyoruz. Eksik olan bir şeyi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi karşıladı."

-Büşra Güder: "Ben uzun zamandır arıcılık kursu almak istiyordum ama ilk defa bu sene daha ciddi bir şekilde bunu planlamaya başladık. 'İyi ki daha önce başka bir yerde kurs almamışım' dediğim bir noktadayım. Hem eğitimin 10 gün olması, hem de eğitmenlerimiz çok kapsamlı, alanlarında çok deneyimliler ki belediye zaten çok uzun yıllardır arıcılıkla ilgili tesiste çalışmalar yapıyor. İlk bilgiyi burada almış olmaktan dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. BAÇEM'de şimdiye kadar aldığım bu dördüncü kursum. Buradaki hem çalışanlar, buranın atmosferi ve belediyenin verdiği hizmetleri de bildiğim için bir kalp bağım da var aslında ve bu konuda güvenim tam buraya."

-Müjdat Duman: "Ben Sakarya'dan geliyorum. Arıcılık kursu için BAÇEM'de iki günden beri kurs almaya başladık. Daha önce de Tıbbi Aromatik Bitki Kursu'na katılmıştım, çok da memnun kaldım. Tüm tanıdıklarıma, çevreme tavsiye ediyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne de böyle bir hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle BAÇEM'in ilk arıcılık kursu bu ve ilk olmasına rağmen çok güzel referanslı hocalarla geldiler."