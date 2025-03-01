Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama - Son Dakika
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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama

Balıkesir'de düzenlenen operasyonda 11 şüpheli tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

01.03.2025 03:16
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Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda, 43 gram sentetik uyuşturucu, 704 sentetik ecza hap, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 7 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ve suçtan elde edildiği tahmin edilen 20 bin 875 lira ele geçirilmiş, 11 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama - Son Dakika

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