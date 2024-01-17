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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'in Edremit ve Gömeç ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine harekete geçerek şüphelilere ait adreslerde arama yaptı. Yapılan aramalarda 135 gram sentetik uyuşturucu ve 1870 lira ele geçirildi. 3 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti iddiasıyla gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Balıkesir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
17.01.2024 - 16:05,  Güncelleme: 16:14
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Balıkesir'in Edremit ve Gömeç ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ihbar üzerine harekete geçerek zanlılar G.G, L.Ö. ve H.A'ya ait adreslerinde arama yaptı.

Şüphelilerin evleri ve üzerlerinde yapılan aramalarda 135 gram sentetik uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 1870 lira ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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