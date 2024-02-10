Balıkesir\'de uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyon: 6 şüpheli yakalandı

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Balıkesir'in Gönen ve Erdek ilçelerinde, uyuşturucu imal ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, istihbari çalışmalar neticesinde iki ilçede belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 31 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 gram kubar esrar, 1 gram sentetik uyuşturucu, av tüfeği, 3 uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ile bıçak ele geçirildi.

Uyuşturucu üretip sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.