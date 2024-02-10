Balıkesir'de uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyon: 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyon: 6 şüpheli yakalandı

Balıkesir\'de uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyon: 6 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Gönen ve Erdek ilçelerinde yapılan operasyonda, uyuşturucu imal ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 31 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 gram kubar esrar, 1 gram sentetik uyuşturucu, av tüfeği, 3 uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ile bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

10.02.2024 18:53
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Balıkesir'in Gönen ve Erdek ilçelerinde, uyuşturucu imal ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, istihbari çalışmalar neticesinde iki ilçede belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 31 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 gram kubar esrar, 1 gram sentetik uyuşturucu, av tüfeği, 3 uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ile bıçak ele geçirildi.

Uyuşturucu üretip sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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