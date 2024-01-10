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Balıkesir'de yazlık ev hırsızlığı şüphelileri yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de yazlık ev hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Balıkesir'in Marmara ilçesinde, geçen ay bazı yazlık konutlarda yaşanan hırsızlıkların faili oldukları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, yapılan araştırmalar ve istihbari çalışmalar sonucu şüphelilerin kimliklerini belirledi. Operasyon sonucu çalınan malzemeler sahiplerine teslim edilirken, uyuşturucu madde ve malzemeler de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Balıkesir\'de yazlık ev hırsızlığı şüphelileri yakalandı
10.01.2024 - 15:10,
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Balıkesir'in Marmara ilçesinde, geçen ay bazı yazlık konutlarda yaşanan hırsızlıkların faili oldukları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

Avşa Adası Deniz Mahallesi Çiftlik mevkisinde 3 yazlık evin soyulması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

İlçe Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekipler, olay yerinde yaptıkları araştırmalar, kamera incelemeleri ve istihbari çalışmalar sonucu şüphelilerin B.B.A. (34), M.M. (46) ve M.Ç. (16) olduğunu belirledi.

Operasyon sonucu gözaltına alınan zanlılardan B.B.A. ve M.M'nin ev, iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda yazlık evlerden çalınan malzemeler bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Ayrıca, 6,85 gram esrar, 1,35 gram sentetik uyuşturucu, esrar tohumu, uyuşturucu içiminde kullanılan iki payp ve filtre malzemeler ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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