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Balıkesir'de yazlıkları su bastı - Son Dakika
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Balıkesir'de yazlıkları su bastı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, dün akşamdan beri aralıksız düşen yağmur hayatı olumsuz etkilerken, Ali Çetinkaya mahallesindeki Orjan ve Haberkent sitelerinin çevresindeki yazlıkları sular bastı. Edremit Körfezinde de su baskınları yaşandı ve Burhaniye'de bazı ekili araziler sularla dolarken, Ali Çetinkaya Mahallesindeki bazı yazlıklar da sular altında kaldı.

09.01.2024 - 14:01,  Güncelleme: 14:02
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Balıkesir'de yazlıkları su bastı

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, dün akşamdan beri aralıksız düşen yağmur hayatı olumsuz etkilerken, bazı ekili arazilerin ve yazlıkların su altında kalmasına neden oldu. Ali Çetinkaya mahallesindeki Orjan ve Haberkent sitelerinin çevresindeki yazlıkları sular bastı.

Edremit Körfezinde dün akşamdan beri düşen yağış hayatı olumsuz etkilerken bazı yerlerde de su baskınları yaşandı. Burhaniye'de de aşırı yağmur nedeniyle bazı ekili araziler sularla dolarken. Ali Çetinkaya Mahallesindeki bazı yazlıklarda sular altında kaldı.

Balıkesir\'de yazlıkları su bastı
Kaynak: İHA
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