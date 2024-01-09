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Balıkesir'de yazlıkları su bastı

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, dün akşamdan beri aralıksız düşen yağmur hayatı olumsuz etkilerken, bazı ekili arazilerin ve yazlıkların su altında kalmasına neden oldu. Ali Çetinkaya mahallesindeki Orjan ve Haberkent sitelerinin çevresindeki yazlıkları sular bastı.

Edremit Körfezinde dün akşamdan beri düşen yağış hayatı olumsuz etkilerken bazı yerlerde de su baskınları yaşandı. Burhaniye'de de aşırı yağmur nedeniyle bazı ekili araziler sularla dolarken. Ali Çetinkaya Mahallesindeki bazı yazlıklarda sular altında kaldı.