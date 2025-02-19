Balıkesir'de Yörük Türkmen Çalıştayı ve Festivali Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
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Balıkesir'de Yörük Türkmen Çalıştayı ve Festivali Hazırlıkları Başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Yörük Türkmen Federasyonu temsilcileriyle bir araya gelerek Yörük Türkmen Çalıştayı ve Festivali için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Başkan Akın, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Yörük Türkmen kültürünün gelecek nesillere aktarılması için çalışacaklarını belirtti.

19.02.2025 16:35  Güncelleme: 17:55
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(BALIKESİR)- Balıkesir Yörük Türkmen Federasyonu temsilcileriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Yörük Türkmen Çalıştayı ve Festivali için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Hiç kimseyi ayırmadan, herkesin değerine değer veren bir çalışma ve yönetim sistemi oluşturuyoruz. Kimsenin particilik yapmasına da izin vermiyorum. Çünkü bu memleketin şu anda birlik olmaya çok ihtiyacı var. Bunu başaracak ve çok daha yukarıya taşıyacağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Yörük Türkmen Federasyonu'nun temsilcileriyle bir araya geldi. Büyükşehir Meclis Salonu'nda gerçekleşen buluşmaya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilleri Volkan Altınöz, Ferit Gündoğdu, Kent Konseyi Başkanı Sevinç Özden Baykan, Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Sinan Ergüven, büyükşehir bürokratları ve davetliler katıldı.

Federasyon temsilcilerinin talep ve isteklerini dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Yörük ve Türkmen kültürünün gelecek nesillere aktarılması için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Balıkesir'e milli birlik ve beraberlik yakıştığını ifade eden Başkan Akın, Yörük Türkmen kültürünün korunması, genç nesillere aktarılması için mayıs ayında Oğuz Boyları Çepni Dernekleri ile birlikte Yörük Türkmen Çalıştayı ve Festivali düzenlenmesi için çalışma başlattıklarını söyledi. Kültürlerini ve tarihlerini koruyan milletlerin geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlediğini ifade eden Başkan Akın, yapılması planlanan çalıştayın, Türk milletinin zengin kültürel mirasının tanıtılması adına önemli bir adım olduğunu aktardı. Başkan Akın, Balıkesir'e Etnografya Müzesi kazandıracaklarının da müjdesini verdi.

"Bu memleketin şu anda birlik olmaya çok ihtiyacı var"

Kuvayi Milliyeci olmanın birlik ve beraberliğe inanmayı gerektirdiğini söyleyen Başkan Ahmet Akın, İstiklal Madalyası sahibi bir dedenin torunu olmayı hak etmek için çok çalıştığını söyledi. Din, dil, ırk, sınıf ayrımı yapılmaksızın bu topraklarda yaşayan herkesin birlik ve beraberlik içerisinde hayat sürdüğünü belirten Başkan Akın, "Hiç kimseyi ayırmadan, herkesin değerine değer veren bir çalışma ve yönetim sistemi oluşturuyoruz. Kimsenin particilik yapmasına da izin vermiyorum. Çünkü bu memleketin şu anda birlik olmaya çok ihtiyacı var. Bunu başaracak ve çok daha yukarıya taşıyacağız" dedi.

Balıkesir'e, Balkan Evi kazandırmak istediğini de belirten Başkan Akın, "Bununla ilgili bir çalışma yaptım. Örneklerini inceledim. Cidden bir ihtiyaç var. Burada insanların kendi kültürlerini rahatlıkla yaşaması, kültürlerini kendi çocuklarına aktarmak için bir yere ihtiyacımız var. Tüm imkanlarımızı seferber ederek bu projemizi hayata geçirmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Laz, Roman biz hepimiz Türk Milletiyiz"

Federasyon temsilcilerinin Yörük Türkmen kültürünün akademik açısından ele alınması, korunması ve geleceğe aktarılması için çalıştay yapılmasıyla ilgili talebine ilişkin Başkan Akın, Türkiye'ye örnek olacak bir Yörük Türkmen Çalıştay Projesi'ni konunun tüm paydaşlarıyla birlikte hayata geçirmek istediklerini söyledi. Türkiye'ye örnek bir çalıştayı hayata geçireceklerini aktaran Başkan Akın şöyle devam etti:

"Tasarruf tedbirleri kapsamında bütçemiz kısıtlı. Ama bir şekilde bunun üstesinden geleceğiz. Hiçbir şeyimiz olmasa da aslan gibi yüreğimiz var. Ne yapar ne eder bunun altından kalkarız. Birlikten kuvvet doğar. Bütün farklılıklarımızı zenginlik olarak bütün Türk milletine gösteririz. Türk milletinin milli birlik ve beraberliğini temsil eden, Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Laz, Roman biz hepimiz Türk Milletiyiz. Bu anlayışla ilerleyip ve bunu gösteren bir çalıştayı hep birlikte yapacağımıza Ahmet Akın olarak şeref sözü veriyorum."

"Niyeti iyi olanların akıbeti hayırlı olur derler"

Farklı kültürlerin zenginlik olduğunu ve bir milleti zenginleştirdiğini aktaran Başkan Ahmet Akın, bununda en güzel örneklerinin Balıkesir'de olduğunu belirterek, "Bir yola çıktık. Niyetimiz iyi. Niyeti iyi olanların akıbeti hayırlı olur derler. Allah mahcup etmesin" dedi. Başkan Akın, Balıkesir'in tarihini yansıtan ve geleneksel mimariye sahip yapıların yoğun olduğu Kazım Özalp Sokağı Güzergahında bir Sanat Sokağı planladıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de Yörük Türkmen Çalıştayı ve Festivali Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

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