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Balıkesir'de Yüksek Sesle Müzik Dinleyen 40 Araç Sürücüsüne İdari Cezalar - Son Dakika
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Balıkesir'de Yüksek Sesle Müzik Dinleyen 40 Araç Sürücüsüne İdari Cezalar

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Milli Kuvvetler, Anafartalar ve Kızılay caddelerinde yüksek sesle müzik dinleyen 40 araç sürücüsüne toplam 17 bin 440 lira idari ceza uygulandı.

Balıkesir\'de Yüksek Sesle Müzik Dinleyen 40 Araç Sürücüsüne İdari Cezalar
28.12.2023 - 15:21,
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Balıkesir'de polis ekiplerinin yaptığı denetimde, yüksek sesle müzik dinlediği tespit edilen 40 araç sürücüsüne toplam 17 bin 440 lira idari ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli Kuvvetler, Anafartalar ve Kızılay caddelerinde çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik dinleyen sürücülere yönelik denetim yaptı.

Kontrollerde, 40 araç sürücüsü hakkında 17 bin 440 idari para cezası tutanağı hazırlandı.

Kaynak: AA
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