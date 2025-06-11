Balıkesir\'de Zabıta Personeline Hizmet İçi Eğitim Düzenlendi

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükşehir, Çanakkale Belediyesi ve ilçe belediyeleri zabıta personeline yönelik hizmet içi eğitim düzenlendi.

Marmara Belediyeler Birliği öncülüğünde Balıkesir ve Çanakkale bölgesine yönelik bir eğitim programı düzenlendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı personeline yürürlükte olan ve zabıtayı ilgilendiren kanun, yönetmelik ve mevzuat ile ilgili hizmet içi eğitim verildi.

İlçe belediyeleri ve Çanakkale Belediyesi zabıta personelinin de katılımıyla gerçekleşen eğitimlerde; etkin hizmet, ekip çalışması ve vatandaşlarla doğru iletişim konuları da ele alındı.

"Ahmet Başkan'ımız liderliğinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Zabıtanın görevinin, kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde olması gerektiği için böyle bir eğitime başvurduklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Bülent Mavuk, "Bu eğitimin bir başka amacı da hizmet kalitemizi artırarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın'ın önderliğinde Balıkesir halkına en iyi hizmeti verebilmek içindir" ifadelerini kullandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Zabıta Amirliği'nde Zabıta Komiseri olarak görev yapan Mustafa Dayan, "Daha önce de eğitimlere katıldım. Eğitimler çok verimliydi" dedi.

Eğitimin çok verimli geçtiğini söyleyen zabıta yardımcı personeli Ali Ünal, "Belediyemizin böyle bir eğitim gerçekleştirmesi çok güzel. Çok verimli ve güzel bir eğitim oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" diye konuştu.

10 yıldır Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta personeli olarak görev yapan Zeynep Cankurt ise "Bu tarz eğitimler bizim için çok faydalı. Ekipçe bu eğitimlere katılmaktan dolayı çok mutluyuz. Dönem dönem bu eğitimleri alıyoruz. Bilgilerimizi tazelemek için de çok iyi bir fırsat oluyor" ifadelerini kullandı.