Balıkesir\'de Zeytin Yetiştiriciliği Kursu Başvuruları Başladı

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(BALIKESİR) - Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) 3-14 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenecek IV. Uygulamalı Zeytin Yetiştiriciliği Kursu için başvurular başladı. Balıkesir tarımını geliştirmek ve doğru yöntemlerle zeytin üretimini artırmak amacıyla yapılacak eğitimler sonunda kursiyerlere MEB onaylı sertifika verilecek.

Balıkesir'de çiftçilere yönelik eğitimler ürün kalitesini ve rekolteyi artırmayı hedefliyor. "Tarımda Balıkesir Modeli" ile örnek projeleri hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Çiftçi Eğitim Merkezi'nde, 3-14 Şubat 2025 tarihleri arasında IV. Uygulamalı Zeytin Yetiştiriciliği Kursu düzenlenecek.

Kontenjan 50 kişi ile sınırlı

BAÇEM, Burhaniye Halk Eğitim Merkezi ve BALMEK ortaklığında düzenlenen kursa başvurular, 19 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek. Kontenjanı 50 kişi ile sınırlı olan kursa başvuru yapmak isteyenler, 'https://basvur.balikesir.bel.tr/ZYK4' bağlantısına tıklayarak başvuruda bulunabilecek.

Yüz yüze uygulamalı yürütülecek 72 saatlik kurs programı sonunda katılımcılara MEB onaylı sertifika verilecek.