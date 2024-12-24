Balıkesir'deki Patlama Üzerine Dikkatli Olun - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir'deki Patlama Üzerine Dikkatli Olun

DMM, Balıkesir'deki patlama sonrası resmi açıklamalara dikkat edilmesi gerektiğini duyurdu.

24.12.2024 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamaya ilişkin, resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaların dikkate alınması uyarısında bulundu.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Balıkesir'in Karesi ilçesi Kavaklı Köyü'nde bulunan mühimmat fabrikasında patlama meydana geldiği belirtildi.

Çıkan yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve güvenlik birimlerinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, "Yaşanan olaya ilişkin ekiplerin soruşturması devam etmektedir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Balıkesir, Politika, Güvenlik, Olaylar, İtfaiye, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'deki Patlama Üzerine Dikkatli Olun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:47 Mehmet Şimşek: Türkiye’de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu var Mehmet Şimşek: Türkiye'de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu var
10:53 Türkiye’den Suriye’ye dönüşlerde büyük artış Türkiye'den Suriye'ye dönüşlerde büyük artış
10:52 Cinsel ilişki, gasp, darp Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
09:46 Balıkesir’de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
16:44 Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı
16:40 Narin’in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda Narin'in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda
16:39 Yılın ilk gününde düzenlenecek Filistin eylemini Bilal Erdoğan açıkladı Yılın ilk gününde düzenlenecek Filistin eylemini Bilal Erdoğan açıkladı
16:12 Yunus Akgün, piyasa değerini 30’a katladı Yunus Akgün, piyasa değerini 30'a katladı
16:10 Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
16:10 Almanya’da Noel pazarını kana bulayan saldırgan 11 yıldır takipteymiş Almanya'da Noel pazarını kana bulayan saldırgan 11 yıldır takipteymiş
16:06 Vitor Pereira yeni kariyerine herkesi şoke ederek başladı Vitor Pereira yeni kariyerine herkesi şoke ederek başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 12:27:55. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'deki Patlama Üzerine Dikkatli Olun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.