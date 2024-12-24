Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamaya ilişkin, resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaların dikkate alınması uyarısında bulundu.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Balıkesir'in Karesi ilçesi Kavaklı Köyü'nde bulunan mühimmat fabrikasında patlama meydana geldiği belirtildi.
Çıkan yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve güvenlik birimlerinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, "Yaşanan olaya ilişkin ekiplerin soruşturması devam etmektedir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'deki Patlama Üzerine Dikkatli Olun - Son Dakika
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