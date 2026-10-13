Balıkesir Dursunbey\'de müstakil ev yangını söndürüldü, 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Balıkesir Dursunbey'de müstakil ev yangını söndürüldü, 2 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Poyracık Mahallesi'ndeki müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ve orman ekiplerince söndürülen yangında binada hasar oluştu.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Poyracık Mahallesi'ndeki C.Ç'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye, orman işletme, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında binada hasar oluştu.
Yangında dumandan etkilenen ev sahibi C.Ç. ile kardeşi M.Ç, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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