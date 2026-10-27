Balıkesir Edremit'te motosiklet sürücüsüne otomobil çarptı, sürücü hastanede öldü - Son Dakika
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Balıkesir Edremit'te motosiklet sürücüsüne otomobil çarptı, sürücü hastanede öldü

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 40 yaşındaki sürücüye otomobil çarptı. Ağır yaralı kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan sürücü hayatını kaybetti, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Edremit Devlet Hastanesi Kavşağı'nda motosikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Özcan'a (40) henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Özcan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Mustafa Özcan'ın motosikletiyle Çanakkale-Balıkesir kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA
MotosikletBalıkesir3. SayfaEdremitGüncelKazaSon Dakika

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