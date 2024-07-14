Balıkesir Gömeç'te çıkan ot yangını söndürüldü

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Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çıkan ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karaağaç Mahallesi E-87 karayolu kenarındaki otlarda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, zeytin ağaçlarının da bulunduğu bölgedeki yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında, inşaat malzemeleri satan bir firmanın deposunda bulunan malzemelerin de zarar gördüğü öğrenildi.