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Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinde kar etkili - Son Dakika
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Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinde kar etkili

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor. Kazdağları Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Tozlu Yaylası, Sarıkız Tepesi, Cılbak Baba ile Hanlar ve Kumluca mevkisinde sabaha karşı başlayan yağış devam ediyor. Kar kalınlığı Tozlu Yaylası mevkisinde yer yer 30-40 santimetreye ulaşmış durumda. Karayolları ve belediye ekipleri, Edremit ile Yenice ilçeleri arasında kar küreme çalışması yapıyor.

Balıkesir\'in Edremit ve Havran ilçelerinde kar etkili
21.01.2024 - 12:37,
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Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

Balıkesir ile Çanakkale sınırları içerisinde bulunan Kazdağları Milli Parkı sınırları içerisinde kalan Tozlu Yaylası, Sarıkız Tepesi, Cılbak Baba ile Hanlar ve Kumluca mevkisinde, sabaha karşı başlayan yağış devam ediyor.

Tozlu Yaylası mevkisinde kar kalınlığının yer yer 30-40 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

Edremit ile Yenice ilçeleri arasında seyahat eden sürücülerin, Hanlar ve Deve Boynu mevkilerinde sıkıntı yaşamamaları için Karayolları ve belediye ekipleri, iş makineleri ile güzergahta kar küreme çalışması yapıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinde kar etkili - Son Dakika
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