Balıkesir'in Sonbahar Güzellikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir'in Sonbahar Güzellikleri

Geniş Video İzle

Sındırgı'da sonbahar ağaçlardaki renk cümbüşü ve karla kaplı ormanlarla dron ile görüntülendi.

28.11.2024 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sonbaharın güzellikleri böyle görüntülendi

BALIKESİR - Büyük bir bölümü ormanlarla kaplı doğal şehir unvanı ile tanınan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde beyaz örtü ve sonbahar güzellikleri dron ile görüntülendi.

Sındırgı'da sonbahar mevsimiyle ağaçlardaki ve yerdeki yapraklar, renkli manzaralar oluşturdu. İlçenin dört bir yanını kaplayan ormanlar sonbaharla birlikte seyirlik görüntüler oluştu. Ağaçlarda ortaya çıkan farklı renk tonları, doğaseverlerin de ilgisini çekti. Çam ağaçlarının ortasında yer alan çınar, deli kavak, ceviz, meşe gibi farklı tür ağaçların renk cümbüşü sonbaharın kartpostallık yüzünü ortaya çıkarıyor.

Sonbahar güzelliklerinin yanı sıra yüksek rakımlı bölgelerde de karla kaplı ormanlar ziyaretçilerini ağırlıyor. Özellikle kertil bölgesi ve Uludağ'dan sonra bölgenin en yüksek dağlarından biri olan Ulus dağı kar keyfi yaşamak isteyen çevre il ve ilçelerden birçok ziyaretçiyi ağırlıyor.

Yeşille birlikte sarı ve kırmızının tonlarına bürünün Sındırgı ormanları, fotoğrafçıların ve doğaseverlerin de uğrak yeri haline geldi. Özellikle düğün fotoğrafı çekmek isteyenler de sonbahar fotoğraflarını yakalamak isteyenler de manzaranın tadını çıkarıyor. Oluşan doğal güzellik dron ile havadan görüntülendi.

Balıkesir\'in Sonbahar Güzellikleri
Kaynak: İHA

Balıkesir, Sındırgı, Güncel, Turizm, Yaşam, Çevre, Doğa, kar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'in Sonbahar Güzellikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:35 Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
11:34 İstanbul’a ne zaman kar yağacak Canlı yayında tarih verildi İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Canlı yayında tarih verildi
11:12 Muhabirlere görüntü yasağı Meclis’i fena karıştırdı Muhabirlere görüntü yasağı Meclis'i fena karıştırdı
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
10:12 Halep’te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi
15:10 Yenidoğan Çetesi sanığı doktordan enteresan sözler Yenidoğan Çetesi sanığı doktordan enteresan sözler
15:08 Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti
15:03 Adalet Bakanı Tunç’tan Özgür Özel’e: İzin isteyecekseniz adam gibi isteyin Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'e: İzin isteyecekseniz adam gibi isteyin
14:58 Görüntüsü olay olmuştu Cezaevinden firar etti, akla ilk gelecek yerde yakalandı Görüntüsü olay olmuştu! Cezaevinden firar etti, akla ilk gelecek yerde yakalandı
14:53 Gazze’deki Saldırılarda Can Kaybı 44 Bini Aştı Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 44 Bini Aştı
14:53 Batman Belediyesi’nden eski belediye başkanı Gülistan Sönük’e tepki Batman Belediyesi'nden eski belediye başkanı Gülistan Sönük'e tepki
14:52 Mesut Özil’den TFF başkanlığı iddialarına yanıt Mesut Özil'den TFF başkanlığı iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 11:51:08. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir'in Sonbahar Güzellikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.