Balıkesir Marmara'da Marmara Adalar Belediyesi ve DKMP 15 alageyiği doğaya bıraktı - Son Dakika
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Balıkesir Marmara'da Marmara Adalar Belediyesi ve DKMP 15 alageyiği doğaya bıraktı

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Balıkesir Marmara'da Marmara Adalar Belediyesi ile DKMP işbirliğinde düzenlenen programda Antalya'dan getirilen 15 alageyik, yılkı atlarının bulunduğu alana salındı. Belediye Başkanı Aydın Dinçer, geyiklerin doğa turizmine ve adanın tanınmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Balıkesir'in Marmara ilçesinde yaban hayatını desteklemek ve geyik popülasyonunu artırmak amacıyla doğaya 15 alageyik bırakıldı.

Marmara Adalar Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen program, NATO Tepesi'nde gerçekleştirildi.

Antalya'dan getirilen 15 alageyik, bölgedeki yılkı atlarının da bulunduğu doğal yaşam alanına salındı.

Marmara Belediye Başkanı Aydın Dinçer, gazetecilere, adada geyiklerin çoğalmasının tarihi ve kültürel açıdan yeni bir değer oluşturacağını belirtti.

Geyikleri koruyacaklarını ifade eden Dinçer, "Adamızdaki yılkı atlarıyla birlikte geyiklerimiz doğa turizmine de katkı sağlayacaktır. Geyiklerin doğada özgürce dolaşmaları, adanın tanınması ve turizmi açısından büyük katkı sağlayacaktır. Hepimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Programa, Marmara Kaymakamı Sedat Akpınar, DKMP 2. Bölge Müdürü Üzeyir Özarslan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Balıkesir Marmara'da Marmara Adalar Belediyesi ve DKMP 15 alageyiği doğaya bıraktı - Son Dakika
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