Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 6 zanlı yakalandı

Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün öğrenci yapılanmasında "bölge talebe mesulü" ve "ev abisi" olarak faaliyet yürüttüklerine dair haklarında tespitler bulunan 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıları yakalamak için Balıkesir, Aydın, Bursa, Konya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.