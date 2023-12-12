 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 6 zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 6 zanlı yakalandı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan operasyonda, terör örgütü FETÖ'nün öğrenci yapılanmasında faaliyet yürüten 6 kişi gözaltına alındı. Operasyon Balıkesir, Aydın, Bursa, Konya ve İstanbul'da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 6 zanlı yakalandı
12.12.2023 - 10:43,
Abone Ol

Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün öğrenci yapılanmasında "bölge talebe mesulü" ve "ev abisi" olarak faaliyet yürüttüklerine dair haklarında tespitler bulunan 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıları yakalamak için Balıkesir, Aydın, Bursa, Konya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cumhuriyet, Balıkesir, Bursa, Terör, İstanbul, Gözaltı, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 6 zanlı yakalandı - Son Dakika


20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:15
Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı

Son Dakika
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:15 Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 20:28:23. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 6 zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement