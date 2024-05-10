Balıkesir Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze Saldırılarını Protesto Etmek İçin Çadır Nöbeti Başlattı - Son Dakika
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Balıkesir Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze Saldırılarını Protesto Etmek İçin Çadır Nöbeti Başlattı

Balıkesir Üniversitesi Öğrencileri İsrail\'in Gazze Saldırılarını Protesto Etmek İçin Çadır Nöbeti Başlattı

Balıkesir Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek amacıyla Çağış Yerleşkesinde çadır nöbeti başlattı. Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve akademisyenler de öğrencilere destek verdi. Öğrenciler, saldırıları anlatan fotoğrafları sergileyerek dikkat çekti. Rektör Oğurlu, gençlerin duyarlılıkları için teşekkür etti ve Gazze'deki zulme ve insanlık dramına bir kez daha dikkat çekildiğini belirtti.

10.05.2024 22:09
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Balıkesir'de, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için Balıkesir Üniversitesi öğrencileri çadır nöbeti başlattı.

Çağış Yerleşkesinde çadır nöbeti başlatan öğrencilere, Balıkesir Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu ile akademisyenler de destek verdi.

Gazze için çadır nöbetinde bulunan öğrenciler, saldırıları anlatan fotoğrafları da sergiledi.

Rektör Oğurlu, gençlerin gerçekleştirdikleri nöbet ile Gazze'de yaşanan zulme ve insanlık dramına bir kez daha dikkat çektiklerini belirterek, etkinliği yürütenlere de duyarlılıkları için teşekkür etti.

Kaynak: AA

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