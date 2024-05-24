Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Ayvalık\'ta muhtarlarla bir araya geldi

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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiği programlarına Ayvalık ilçesinde devam etti.

Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki toplantıya, Vali Ustaoğlu'nun yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı Sahil Güvenlik Yarbay Emrah Kadir Çakır, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kurumların bölge ve il müdürleri, muhtarlar ve ilgililer katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, yapılan ve planlanan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Belediye Başkanı Ergin de ilçede muhtarlarla işbirliği halinde çalışmalar yürütüleceğini dile getirdi. Toplantıda emniyet ve jandarma tarafından ilçede yürütülen çalışmalar ve projelerle ilgili de bilgilendirme yapıldı.

Vali Ustaoğlu, toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede, muhtarların kamu kurumlarının mahallelerde gören gözü olduğunu söyledi.

Mahallelerin huzur ve güveni için emniyet, jandarma ve diğer tüm birimlerle yapacakları işbirliğinin önemine işaret eden Ustaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçildiğiniz günden itibaren kamu kurum ve kuruluşlarımızın birer temsilcisi olduğunuz bilinci ile görev yapmanızı önemsiyoruz. Muhtarlarımızın sorumluluk alanlarındaki mahallenin her türlü sıkıntısından haberdar olmasını ve bizleri haberdar etmesini istiyoruz. Emniyet ve asayişin sağlanmasında ilgili kurumlarla istişare halinde olmanız çok önemli. Telefon dolandırıcılığına karşı özellikle yaşlı vatandaşların uyarılması konusunda sizlerden destek bekliyoruz. Vatandaşların gerekirse tek tek ziyaret edilerek bu dolandırıcılık yöntemini anlatılmanızı ve gerekli uyarıları yapılmanızı istiyoruz."

Uyuşturucuyla mücadele ve orman yangınları

Ayvalık ilçesinin önemli bir turizm merkezi olduğunu hatırlatan Ustaoğlu, yaz mevsimi ile körfez bölgesinin nüfusunda önemli bir artış olacağını belirtti.

Misafirlerin huzur ve güven içinde tatil yapmaları için gerekli çalışmaların yerine getirilmesini isteyen Ustaoğlu, emniyet, asayiş, trafik düzeni gibi her tür konuda hassas davranarak tatilcilerin bölgeden mutlu ayrılması gerektiğini anlattı.

Balıkesir'de uyuşturucuyla mücadele noktasında çok başarılı operasyonlar yapıldığını kaydeden Ustaoğlu, "zehir tacirlerinin" hareket alanının kalmadığını belirtti.

Ustaoğlu, "En önemli gündem maddemiz olan uyuşturucuyla mücadelede muhtarlarımızın desteği başarının büyük bir parçasıdır. Sizlerin duyarlılığı ve hızlı iletişimi sayesinde başarılı sonuçlar almaya da devam edeceğiz. Ailelerimizin bu konudaki hassasiyetinin de en yüksek seviyede olması gerekiyor. Aileler çocuklarının her türlü değişikliğini yakından takip etmeli ve bu bataklığa daha düşmeden engel olmalıdır." dedi.

Yaz mevsiminde orman yangını riskinin arttığını da hatırlatan Ustaoğlu, bunun önüne geçmek için gerekli tedbirlerin alındığını sözlerine ekledi.