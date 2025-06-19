Balkan fatihi Murat Hüdavendigar, şehadetinin 636. yılında Kosova'da anıldı - Son Dakika
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Balkan fatihi Murat Hüdavendigar, şehadetinin 636. yılında Kosova'da anıldı

Balkan fatihi Murat Hüdavendigar, şehadetinin 636. yılında Kosova\'da anıldı
19.06.2025 19:21
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Balkan fatihi olarak bilinen Osmanlı'nın üçüncü padişahı Murat Hüdavendigar (1. Murat), şehit edilişinin 636. yılında Kosova'nın başkenti Priştine yakınlarındaki kabri başında anıldı.

Balkan fatihi olarak bilinen Osmanlı'nın üçüncü padişahı Murat Hüdavendigar (1. Murat), şehit edilişinin 636. yılında Kosova'nın başkenti Priştine yakınlarındaki kabri başında anıldı.

1389 yılında gerçekleşen Kosova Meydan Muharebesi sonrası savaş meydanını gezerken Miloş Obiliç tarafından şehit edilen Murat Hüdavendigar için iç organlarının defnedildiği Kosova'nın başkenti Priştine yakınında bulunan Mazgit köyündeki Meşhed-i Hüdavendigar Türbesi'nde anma töreni düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, KDTP Milletvekili Fidan Brina Jılta, Meşhed-i Hüdavendigar Derneği Başkanı Muhammed Ali Yıldırım'ın yanı sıra ülkede görevli Türk kurum temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Murat Hüdavendigar'ın savaş meydanında yaptığı dua Türkçe ve Arnavutça okundu.

Törende Sultan Murat hakkında yapılan konuşmalarda, başarılı devlet adamlığı ve komutanlığına değinildi. Ayrıca Osmanlı'ya Balkanlar'ın kapısının açılmasının hükümdarlığı döneminde gerçekleştiğine vurgu yapıldı.

Davetliler ayrıca etkinlik kapsamında Sultan Abdülmecid Han'ın beratıyla 1854 yılında türbedar olarak tayin edilen Buharalı Hacı Ali Bey ailesinin mensubu Saniye Türbedar ile de bir araya geldi.???????

Tören, Murat Hüdavendigar'ın kabri başında dua edilmesinin ardından son buldu.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balkan fatihi Murat Hüdavendigar, şehadetinin 636. yılında Kosova'da anıldı - Son Dakika

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