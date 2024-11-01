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Balkan Forumunda Romanların Sorunları Ele Alındı

Balkan Forumunda Romanların Sorunları Ele Alındı

Uluslararası Balkan Forumu'nda Romanların sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı.

01.11.2024 18:16
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Uluslararası Sivil Toplum Koordinasyon Derneği ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı koordinatörlüğünde düzenlenen "Uluslararası Balkan Forumu"nun sonuç bildirgesi açıklandı.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, 10 farklı ülkeden 26 temsilcinin katıldığı forumda, Balkan ve Avrupa coğrafyasında yaşayan Romanların karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri, kültürel mirasın korunması için yapılabilecek çalışmalar, Romanların haklarının korunması için atılabilecek adımlar ile eğitim, kültür, sanat ve siyaset alanlarında işbirliği projelerinin geliştirilmesi gibi konular ele alındı.

Yayımlanan sonuç bildirgesinde, Balkanlar ile Avrupa'da yaşayan ve sayıları 11 ile 18 milyon arasında olan Romanların temel sorunları; "Ayrımcılık", "Siyasi Temsiliyet ve Katılım", "Eğitim", "Yoksulluk", "İşsizlik", "Sağlık", "Barınma", "Kamu hizmetlerinden faydalanamama", "Kadın", "Hijyen" ve "Mülkiyet" başlıkları altında anlatıldı.

Bildirgede çözüm olarak yapılması gerekenler ise şöyle sıralandı:

"Eğitimde eşitlik ve burs fırsatları, özellikle yükseköğrenim için yeni olanaklar ve fırsatlar. Siyasette temsiliyet, karar alma mekanizmalarında aktif katılımı sağlayacak yeni yasal düzenlemeler. Roman topluluğunun anlatılması için yeni bir medya dilinin geliştirilmesi, ayrımcılığa karşı platformların kurulması ve Roman kültürünü olumlu anlamda tasvir edecek projelerin geliştirilmesi. Sosyal dayanışmayı güçlendirecek kapsayıcı programların geliştirilmesi. Roman bilimsel araştırmaları için enstitülerin kurulması. Roman kültürü ve toplumuna yönelik bütçelerin arttırılması. Balkan ülkelerinde yapılan çalışmaları ve fonları koordine edecek bir koordinasyon ofisinin kurulması. Romanlardan oluşacak bir hukuk danışma organının kurulması. Roman topluluğun uğradığı ayrımcılığı sembolize eden, uluslararası toplumun kabul edeceği bir kavramın inşası ve tanıtımı."

Bu arada, bir sonraki Roman forumunun Kuzey Makedonya'da "Romanların Eğitim, Okullaşma Sorunu" başlığıyla yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

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