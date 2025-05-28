Balkan Genelkurmay Başkanları Toplantısı Sona Erdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, "Silahlı kuvvetlerimiz arasındaki ilişkilerin, iş birliğinin geliştirilmesi açısından büyük öneme sahip bu konferansta, insansız askeri sistemlerin geleceğin harekatlarını nasıl etkileyeceği hakkında görüş alışverişi yapılmıştır." dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Levent'teki Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı'nda düzenlenen, "18. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı" sona erdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, konferansın kapanışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ev sahipliğindeki konferansın üye ülkeler Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Karadağ ile gözlemci ülkeler Slovenya ve Hırvatistan'dan Genelkurmay Başkanları veya temsilcilerinin, misafir NATO Askeri Komite Başkanı ve NATO Napoli Müşterek Kuvvet Komutan Yardımcısının katılımıyla icra edildiğini belirtti.

Tüm katılımcılara teşekkür eden Gürak, konferans kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Silahlı kuvvetlerimiz arasındaki ilişkilerin, iş birliğinin geliştirilmesi açısından büyük öneme sahip bu konferansta, insansız askeri sistemlerin geleceğin harekatlarını nasıl etkileyeceği hakkında görüş alışverişi yapılmıştır. Konferans temasıyla uyumlu olarak ülkemiz tarafından kurulması planlanan NATO İnsansız Sistemlere Karşı Koyma Mükemmeliyet Merkezi hakkında katılımcılara bilgi verilmiştir. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen silahlı çatışma hukuku kursu, özel kuvvetler eğitimi ve bilgisayar destekli komuta merkezi tatbikatının sonuçları değerlendirilmiştir. Bir önceki konferansta alınan kararlara istinaden yapılan koordinasyon ve çalışma grubu faaliyetleri gözden geçirilmiştir. Türkiye'nin ev sahipliğinde üye ülke silahlı kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilen kurs, eğitim ve tatbikat sonuçlarıyla koordinasyon grubu ve alt çalışma gruplarının yıllık raporları onaylanmıştır. Konferansa gözlemci olarak katılan ülke genelkurmay başkanlığının ve misafir NATO temsilcilerinin değerlendirme ve katkıları alınmış, üye ülke silahlı kuvvetleri arasında karşılıklı iş birliğini kuvvetlendirme ve geliştirmeyle mevcut askeri iş birliği alanlarını genişletme ve yeni iş birliği alanları yaratma konusundaki kararlılık vurgulanmıştır."

Genelkurmay Başkanı Gürak, dönüşümlü ev sahipliği kapsamında 2026'daki Balkan Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nın 19'uncusunun Atina'da icra edilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

Konferans sonunda, üye ülke Genelkurmay Başkanları tarafından ortak bildiri metni imzalandı.