Balkan Kültürü Bornova'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Balkan Kültürü Bornova'da Coşkuyla Kutlandı

İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen gala gecesinde Balkan kültürü yaşatıldı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Balkan göçmenlerinin kültürünün önemini vurgulayarak destek sözü verdi.

20.02.2025 11:11  Güncelleme: 11:49
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(İZMİR) - İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) ve derneğin Bornova Şubesi tarafından düzenlenen gala gecesi, Bornova Anemon Ege Sağlık Otel'de yoğun katılımla gerçekleşti. Gecede Balkan kültürünün renkli atmosferi yaşanırken, birlik ve dayanışma mesajları verildi.

Etkinliğe katılan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Balkan göçmenlerinin Bornova'nın sosyal dokusundaki önemli yerini vurgulayarak, "Bornova, Balkan göçmenlerinin kültürüyle yoğrulmuş bir kent. Bu kültürü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğu. Bornova Belediyesi olarak, sizlerin yanındayız ve destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Nursoy: "Kültürel bağlarımızı daha da güçlendireceğiz"

İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdurrahim Nursoy ise derneğin çalışmalarına değinerek, "Hem Türkiye'de hem de Balkan coğrafyasında köklü bir geçmişimiz var. Kültürel bağlarımızı daha da güçlendirmek için bu tür etkinlikleri sürdüreceğiz" diye konuştu.

Yağbasan: "Balkan Göçmenleri Bornova için bir zenginliktir"

Bornova Belediyesi Meclis Üyesi ve BAL-GÖÇ Bornova Şube Başkanı Nihat Yağbasan da gecede yaptığı konuşmada, "Balkan göçmenleri, Bornova'nın gelişimine katkı sağlayan önemli bir topluluktur. Bu birlik ve beraberliği her zaman koruyacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balkan Kültürü Bornova'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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