Balkan öğrencileri İstanbul'da ramazanı kutladı

06.03.2026 11:30
İstanbul'da Balkan ülkelerinden gelen öğrenciler, ramazan ayını birlikte iftar yaparak yaşadı.

İstanbul'da öğrenim gören Balkan ülkelerinden öğrenciler, ramazan ayının manevi ikliminde İstanbul'da aynı manevi duyguda bir araya geliyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Çemberlitaş Gençlik Merkezi'nde düzenlenen iftar programında bir araya gelen Balkan ülkelerinden Türkiye Burslusu öğrenciler, ramazan ayına ilişkin geleneklerini ve Türkiye'de yaşadıkları atmosferi AA muhabirine anlattı.

İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri yüksek lisans öğrencisi Kuzey Makedonyalı Dhurata Aliya, Üsküp'ten Türkiye Bursları kapsamında geldiğini ve Ekim 2025'te eğitimine başladığını söyledi.

Memleketinde ramazan ayının çok kültürlü bir yapıda yaşandığını aktaran Aliya, "Üsküp çok kültürün birleştiği bir yer." dedi.

"İstanbul'da ramazanı yaşamak bambaşka bir his"

Aliya, Kuzey Makedonya'da farklı toplulukların kendi yemeklerini iftar sofralarına taşıdığını belirterek "Yine de bir Türkiye havası var diyebilirim. Çünkü eski çarşımızda Osmanlı'dan kalma çok şey var. O yüzden İslam geleneğinden ötürü birbirine benzeyen bir sofra var diyebilirim." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da ramazanı yaşamanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayan Aliya, "İstanbul'da ramazanı yaşamak bambaşka bir his. Ayasofya'da, büyük camilerde, Süleymaniye'de teravihler kılınınca zaten insan duygusal anlamda çok güzel bir hisse kapılıyor." diye konuştu.

Aliya, Türkiye'den ülkesine götürmek isteyeceği geleneğin, ramazan davulu geleneği olduğunu dile getirdi.

"İstanbul'da her türlü insanı, her türlü inancı ve kendine özgü mezhebi bulabilirsiniz"

Sırbistan'ın Sancak bölgesindeki Novi Pazar'dan gelen İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ammar Hukovic ise ramazanın kendi şehirlerinde kültürün temel unsurlarından biri olduğunu anlattı.

Sancak bölgesinde halkın bu aya büyük önem verdiğini belirten Hukovic, İstanbul ile memleketi arasında benzerlikler gördüğünü, en büyük farkın ise şehrin büyüklüğü olduğunu ifade etti.

"İstanbul'da her türlü insanı, her türlü inancı ve kendine özgü mezhebi bulabilirsiniz." diyen Hukovic, buna rağmen herkesin kendi inancını yaşayabildiğinin altını çizdi."

Hukovic, sabah saatlerindeki dersleri nedeniyle oruç tutmanın zaman zaman zorlayıcı olabildiğini anlatarak "Zaten ramazan kolay olması gereken bir ay değildir. Ramazan, azminizi, oruca olan kararlılığınızı, Allah'a verdiğiniz bu sözü ne kadar yerine getirdiğinizi ortaya koymalı." değerlendirmesinde bulundu.

Hukovic, orucun zorluğuna rağmen akşam ezanıyla insanın adeta ödüllendirildiğini vurguladı.

"Burada insanlar bu ay boyunca birbirlerine çok yardım ediyor"

Kosova'dan gelen İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Vesa Mala da ramazanın ülkesinde canlı ve neşeli geçtiğini dile getirdi.

Kosova'da ailelerin iftar sofralarında bir araya gelmesinin önemli bir gelenek olduğunu belirten Mala, Türkiye'de de öğrencilerin ve farklı grupların çeşitli kurumların düzenlediği iftarlarda buluştuğuna işaret etti.

İstanbul'daki ramazan atmosferini değerlendiren Mala, "Bence burada insanlar bu ay boyunca birbirlerine çok yardım ediyor ve çok daha fazla bir araya geliyor." dedi.

Mala, şehirde çok sayıda etkinlik düzenlendiğini ve süslemeler yapıldığını, ramazanın enerjisinin özellikle İstanbul'da belirgin şekilde hissedildiğini kaydetti.

"Türkiye'de ramazan gerçekten çok güzel geçiyor"

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Bosna Hersekli Alija Causevic ise Saraybosna'da, iftardan önce "ramazan somunları" alma geleneğinin önemli bir yer tuttuğunu anlattı.

Bu somunların Türkiye'deki ramazan pidesine benzediğini aktaran Causevic, ayrıca "topa" adı verilen peynir ve süt ürünlerinin karışımından oluşan bir yemeğin de ramazanda sıkça tüketildiğini söyledi.

Causevic, Türkiye'deki ramazan atmosferinin kendisine ülkesini hatırlattığını belirterek "Genel olarak, Türkiye'de ramazan gerçekten çok güzel geçiyor. Yemekler farklı, kültür biraz farklı ama yine de çok yakın. Geçen her dakikada daha çok evimizdeymiş gibi hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ramazanda insanların birlikte iftar yapması, teravihe gitmesi ve sahurda bir araya gelmesinin ortak bir kültür olduğunu vurgulayan Causevic, bunun önemine dikkati çekti.

Evlerinden uzakta olmanın zaman zaman zorlayıcı olduğunu da dile getiren Causevic, buna rağmen zamanla alıştıklarını ve Türkiye'de kendilerini yalnız hissetmediklerini kaydetti.

Causevic, YTB öğrenci iftarlarının birleştirici gücüne işaret ederek "YTB bizi burada, sahip olduğumuz her şeyi birlikte kutlamak için özel bir gecede bir araya getirmeyi başardı. Kültürlerimizdeki benzerlikler ve farklılıklar, başka hiçbir yerde kolay kolay bulamayacağınız çok güzel bir şey." diye konuştu.

