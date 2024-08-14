Balkan Şampiyonu Buğlem Sümeyye Akkafa, Wushu Kung Fu'da Dünya Şampiyonluğu Hedefliyor - Son Dakika
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Balkan Şampiyonu Buğlem Sümeyye Akkafa, Wushu Kung Fu'da Dünya Şampiyonluğu Hedefliyor

Karaman'da yaşayan Balkan Şampiyonu Buğlem Sümeyye Akkafa, sağlık sorunlarına rağmen kendisini hayata bağladığına inandığı Wushu Kung Fu da dünya şampiyonluğunu hedefliyor. Akkafa, Romatoid artrit, Tip-1 diyabet, çölyak, Multiple Skleroz (MS) ve epilepsi gibi hastalıklara rağmen sporu bırakmayı düşünmüyor.

14.08.2024 11:16
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Karaman'da yaşayan Balkan Şampiyonu Buğlem Sümeyye Akkafa, sağlık sorunlarına rağmen kendisini hayata bağladığına inandığı Wushu Kung Fu da dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Annesinin yönlendirmesiyle 7 yaşında wushuya başlayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Akkafa, sporculuk hayatı boyunca peşini bırakmayan hastalıklara rağmen Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra son olarak Edirne'de düzenlenen 7. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda gençler mızrak kategorisinde altın madalya kazandı.

İlk olarak 2016'da Romatoid artrit (iltihaplı romatizma) nedeniyle wushuya 2 yıl ara veren genç sporcuya, Tip-1 diyabet, çölyak, Multiple Skleroz (MS) ve 2023'te epilepsi tanısı konuldu.

"Pek çok kez ölümden döndüm ama spora devam ettim"

Rahatsızlıklarına rağmen sporu bırakmayı düşünmeyen Akkafa, AA muhabirine, spor sayesinde bütün zorlukların üstesinden geldiğini söyledi.

Wushunun kendisini hayata bağladığı vurgulayan Akkafa, şöyle konuştu:

"Wushu yapmadığımda, yataktan kalkmak istemediğim zamanlar oluyor. Pek çok kez ölümden döndüm ama spora devam ettim. MS çok ciddi denge ve kas kaybına neden olan bir hastalık. Doktorlarım tahlillerim çok kötü olmasına rağmen, spora devam ettiğim için durumumun iyi olduğunu söyledi. Epilepsi benim için çok zor olsa da sporla beraber üstesinden geliyorum. İki sefer şeker komasına girmeme rağmen bunları da atlattım. Spor benim için bir hayat desteği. Hem antrenör, hem sporcu olarak kariyerime devam etmek istiyorum. Antrenörüm, ailem ve Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'ndan çok destek aldım. Dünya şampiyonu Zeynep Makbule Akyüz her zaman arkamda oldu. Her turnuvada benimle ilgilendi. Ben de onun gibi dünya şampiyonu olmayı ve sporu hayatımdan çıkartmamayı çok istiyorum."

Azmiyle herkesi yanılttı

Anne Sena Akkafa, kızının çok büyük zorlukları aşarak bugünlere geldiğini dile getirdi.

Kızlarının her zaman yanında olduklarını anlatan Akkafa, "Buğlem'in azmi bizi motive ediyor. Buğlem bizim için bir süper kahraman. Birçok sıkıntıya rağmen kararlılıkla hayatına devam etti. Çok pozitif bir çocuk. Doktorlar, Buğlem'in yürüyememesi, koşamaması gibi şeylerden bahsederken o turnuvalara katılıyordu. Sporla kaslarını aktif tuttuğu için rahatsızlıklarını biraz daha kolay atlattı. Bir şeyler başarıyor olması onu hayatta tuttu." diye konuştu.

"Sporun destekleyici ve tedavi edici gücünü Buğlem'de gördük"

Antrenör Kadir Sefa Bayraktar, Buğlem'in başarılarının devam edeceğine inandığını belirterek, "Buğlem'in Avrupa ve dünyada ismini duyurabilecek kapasitesi var. Daha iyi olacağı günleri göreceğimizi ümit ediyorum. Sporun destekleyici ve tedavi edici gücünü Buğlem'de gördük. Buğlem hayatını, yani sporu terk etmedi. Bu süreçte çok destek aldık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balkan Şampiyonu Buğlem Sümeyye Akkafa, Wushu Kung Fu'da Dünya Şampiyonluğu Hedefliyor - Son Dakika

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