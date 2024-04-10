Balkan Ülkelerinde Müslümanlar Bayram Namazını Kıldı - Son Dakika
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Balkan Ülkelerinde Müslümanlar Bayram Namazını Kıldı

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kılmak için camilerde bir araya geldi.

10.04.2024 10:20
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Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kılmak için camilerde bir araya geldi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, yüzlerce kişi tarihi Osmanlı çarşısı Başçarşı'daki Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde bayram namazını kılmak için buluştu.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, namazı kıldırdıktan sonra verdiği hutbede, "Allah'ın rahmet, mağfiret ve acılardan kurtuluş ayı olan ramazan geçti. Dün gece onu biraz üzüntüyle uğurladık ve bize getirdiği birçok güzel şeye veda ettik. Bu sabah bayramımızı karşıladığımız için çok mutluyuz." dedi.

Banjaluka şehrindeki Ferhat Paşa Camii'nde yüzlerce Boşnak bayram namazı için toplandı.

Öte yandan Bosna Hersek'in genelindeki camilerde de bayram namazı coşkusu yaşandı.

Sırbistan, Hırvatistan ve Karadağ

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Müslümanlar, şehirdeki tek cami olan Bayraklı Cami'nde bayram namazını eda etti.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki camilerde de Ramazan Bayramı coşkuyla karşılandı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de şehirle aynı ismi taşıyan camide bayram namazı idrak edilirken, Sisak şehrinde yaşayan Müslümanlar, bayram namazını Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nde kıldı.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa ve diğer şehirlerde de tüm camilerde bayram namazı kılındı.

Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova

Kuzey Makedonya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla merkezi tören, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) himayelerinde başkent Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlendi. Program kapsamında Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça ilahiler okundu.

Bayram hutbesini Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Şakir Fetahu Arnavutça ve Makedonca verdi.

Arnavutluk'ta bu bayram da merkezi program, geleneksel olarak başkent Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda binlerce Müslüman'ın katılımıyla icra edildi. Program kapsamında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Kosova'da da Müslümanlar Ramazan Bayramı vesilesiyle camileri doldurdu. Başkent Priştine'deki merkezi tören, Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava'nın katılımıyla yapıldı.

Ternava, verdiği hutbede, ailenin toplumun temel unsuru olarak korunması çağrısında bulundu.

Vatandaşlar namazın ardından bayram geleneği olarak şehir mezarlıklarında yakınlarının kabirlerini ve akrabalarını ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balkan Ülkelerinde Müslümanlar Bayram Namazını Kıldı - Son Dakika

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