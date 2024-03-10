Balkanlar'da Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar, ilk teravih namazıyla ramazan ayını karşıladı.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Müslümanlar, tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi başta olmak üzere şehirdeki birçok camiyi ilk teravih namazını kılmak için doldurdu.
Saraybosna'da tarihi Başçarşı'nın bulunduğu yerler ay ve hilal ışıklandırmalarıyla süslendi.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan Bayraklı Camisi'nde de teravih namazı kılınırken, ülkede Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki camilerde de ilk teravih namazı kılındı.
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki tarihi Mustafa Paşa Camisi, ramazanın ilk teravih namazını kılmak için gelen Müslümanlarla doldu. Caminin dolması nedeniyle bazı Müslümanlar teravih namazını dışarıda kıldı.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Müslümanlar da ilk teravih dolayısıyla Dine Hoca Camisi'ne geldi. Müslümanlar, Tiran'daki camilerin yanı sıra ülke genelindeki camileri de doldurdu.
Kosova'nın başkenti Priştine'de Müslümanlar, Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde saf tuttu. Ülkenin güneyindeki Prizren şehrinde ise Müslümanlar Sinan Paşa Camisi'nin yanı sıra kentteki diğer camileri de doldurdu.
Karadağ'da da başkent Podgorica'da ve diğer kentlerde bulunan camilerde ilk teravihlerini kılmak isteyen Müslümanlar bir araya geldi.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb ile aynı ismi taşıyan cami de ilk teravih namazını kılmak için gelenlerle dolarken, namaz sonrası dualar edildi.
Son Dakika › Güncel › Balkanlar'da Müslümanlar Ramazan Ayını Teravih Namazıyla Karşıladı - Son Dakika
Ankara'da Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Hacı Bayram Veli Camisi ve Melike Hatun Camisi'nin ilk teravih namazı dron ile havadan görüntülendi. Teravih namazına katılan vatandaşlar, camiler önünde Ramazan ayının gelişini coşkuyla kutladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da büyükşehir belediye başkanlığı yarışının bittiğini ve Mansur Yavaş'ın rekor oyla geleceğini söyledi. Özel, İstanbul seçimlerinin genel seçim havasında geçtiğini belirtti. Ayrıca, CHP'nin diğer partilerle anlaşması olmadığını ve İzmir'de büyük bir değişim yarattıklarını ifade etti. Özel, seçim gecesi için hazırlıklarını tamamladıklarını ve sonuçları duyuracaklarını söyledi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı eda edildi. Müslümanlar camilere akın etti.
Ankara'nın Mamak ilçesinde, gürültü nedeniyle iki komşunun tartışması sonucu çıkan olayda, silahın ateşlenmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Tartışmanın ardından tüfekle ateş etmek isteyen bir şahıs, yanlışlıkla kendi arkadaşını yaraladı. Olay yerine gelen diğer kişiler de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
ABD'nin New Jersey eyaletindeki bir sinagogda, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin bulunduğu alanlardan Filistinlilere ait gayrimenkullerin satılması için yapılan toplantı protesto edildi. Teaneck şehrinde bulunan Keter Torah Sinagogu önünde toplanan yüzlerce gösterici, Filistin bayrakları ve pankartlarla tepki gösterdi. Göstericiler, satışların durdurulmasını ve yasa dışı yerleşimlerin sona ermesini talep etti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayının ilk teravih namazını Ankara Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldırdı. Erbaş, namaz öncesi camiye gelen vatandaşlarla vaazı dinledi ve yatsı ile teravih namazlarını kıldırdı. Konuşmasında Ramazan ayının önemini vurgulayan Erbaş, oruç tutan Müslümanların yanı sıra Gazze'deki zulme maruz kalan kardeşlerimize yardım etme çağrısı yaptı.
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