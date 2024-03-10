Balkanlar'da Müslümanlar Ramazan Ayını Teravih Namazıyla Karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balkanlar'da Müslümanlar Ramazan Ayını Teravih Namazıyla Karşıladı

Balkanlar\'da Müslümanlar Ramazan Ayını Teravih Namazıyla Karşıladı

Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Saraybosna'da Gazi Hüsrev Bey Camisi başta olmak üzere birçok cami dolarken, diğer Balkan ülkelerinde de camiler Müslümanlarla doldu.

10.03.2024 23:57  Güncelleme: 23:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balkanlar'da Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar, ilk teravih namazıyla ramazan ayını karşıladı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Müslümanlar, tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi başta olmak üzere şehirdeki birçok camiyi ilk teravih namazını kılmak için doldurdu.

Saraybosna'da tarihi Başçarşı'nın bulunduğu yerler ay ve hilal ışıklandırmalarıyla süslendi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan Bayraklı Camisi'nde de teravih namazı kılınırken, ülkede Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki camilerde de ilk teravih namazı kılındı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki tarihi Mustafa Paşa Camisi, ramazanın ilk teravih namazını kılmak için gelen Müslümanlarla doldu. Caminin dolması nedeniyle bazı Müslümanlar teravih namazını dışarıda kıldı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Müslümanlar da ilk teravih dolayısıyla Dine Hoca Camisi'ne geldi. Müslümanlar, Tiran'daki camilerin yanı sıra ülke genelindeki camileri de doldurdu.

Kosova'nın başkenti Priştine'de Müslümanlar, Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde saf tuttu. Ülkenin güneyindeki Prizren şehrinde ise Müslümanlar Sinan Paşa Camisi'nin yanı sıra kentteki diğer camileri de doldurdu.

Karadağ'da da başkent Podgorica'da ve diğer kentlerde bulunan camilerde ilk teravihlerini kılmak isteyen Müslümanlar bir araya geldi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb ile aynı ismi taşıyan cami de ilk teravih namazını kılmak için gelenlerle dolarken, namaz sonrası dualar edildi.

Kaynak: AA

Hırvatistan, Saraybosna, Balkanlar, Sırbistan, Makedonya, Karadağ, Kosova, Cami, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balkanlar'da Müslümanlar Ramazan Ayını Teravih Namazıyla Karşıladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Ankara'da Camilerin İlk Teravih Namazı Havadan Görüntülendi
    01:28 Ankara'da Camilerin İlk Teravih Namazı Havadan Görüntülendi

    Ankara'da Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Hacı Bayram Veli Camisi ve Melike Hatun Camisi'nin ilk teravih namazı dron ile havadan görüntülendi. Teravih namazına katılan vatandaşlar, camiler önünde Ramazan ayının gelişini coşkuyla kutladı.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Mansur Yavaş rekor oyla geliyor
    01:01 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Mansur Yavaş rekor oyla geliyor

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da büyükşehir belediye başkanlığı yarışının bittiğini ve Mansur Yavaş'ın rekor oyla geleceğini söyledi. Özel, İstanbul seçimlerinin genel seçim havasında geçtiğini belirtti. Ayrıca, CHP'nin diğer partilerle anlaşması olmadığını ve İzmir'de büyük bir değişim yarattıklarını ifade etti. Özel, seçim gecesi için hazırlıklarını tamamladıklarını ve sonuçları duyuracaklarını söyledi.

  • Bitlis'te Ramazan ayının başlamasıyla ilk teravih namazı kılındı
    00:50 Bitlis'te Ramazan ayının başlamasıyla ilk teravih namazı kılındı

    Bitlis'in Tatvan ilçesinde rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı eda edildi. Müslümanlar camilere akın etti.

  • Ankara Mamak'ta Gürültü Nedeniyle Çıkan Tartışmada 3 Kişi Yaralandı
    00:48 Ankara Mamak'ta Gürültü Nedeniyle Çıkan Tartışmada 3 Kişi Yaralandı

    Ankara'nın Mamak ilçesinde, gürültü nedeniyle iki komşunun tartışması sonucu çıkan olayda, silahın ateşlenmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Tartışmanın ardından tüfekle ateş etmek isteyen bir şahıs, yanlışlıkla kendi arkadaşını yaraladı. Olay yerine gelen diğer kişiler de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

  • ABD'deki sinagogda Filistinlilere ait gayrimenkul satışı protesto edildi
    00:47 ABD'deki sinagogda Filistinlilere ait gayrimenkul satışı protesto edildi

    ABD'nin New Jersey eyaletindeki bir sinagogda, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin bulunduğu alanlardan Filistinlilere ait gayrimenkullerin satılması için yapılan toplantı protesto edildi. Teaneck şehrinde bulunan Keter Torah Sinagogu önünde toplanan yüzlerce gösterici, Filistin bayrakları ve pankartlarla tepki gösterdi. Göstericiler, satışların durdurulmasını ve yasa dışı yerleşimlerin sona ermesini talep etti.

  • Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayının ilk teravih namazını Ankara Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldırdı
    00:38 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayının ilk teravih namazını Ankara Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldırdı

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayının ilk teravih namazını Ankara Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldırdı. Erbaş, namaz öncesi camiye gelen vatandaşlarla vaazı dinledi ve yatsı ile teravih namazlarını kıldırdı. Konuşmasında Ramazan ayının önemini vurgulayan Erbaş, oruç tutan Müslümanların yanı sıra Gazze'deki zulme maruz kalan kardeşlerimize yardım etme çağrısı yaptı.


23:18 Eylem Tok’un yurt dışına kaçırdığı oğlu, havaalanına giderken aynı cümleyi tekrarlayıp durmuş: Anne beni affet, araç pert oldu Eylem Tok'un yurt dışına kaçırdığı oğlu, havaalanına giderken aynı cümleyi tekrarlayıp durmuş: Anne beni affet, araç pert oldu
22:38 Murat Kurum: Gençliğimde ehliyetim olmadan araba kullandım Murat Kurum: Gençliğimde ehliyetim olmadan araba kullandım
22:37 Sonunda muradına erdi Arda Güler Real Madrid’de ilk golünü attı Sonunda muradına erdi! Arda Güler Real Madrid'de ilk golünü attı
20:34 İl il Ramazan’ın ilk gününde sahur ve iftar vakitleri İl il Ramazan'ın ilk gününde sahur ve iftar vakitleri
19:43 İsrail, Lübnan’a yönelik kara saldırısı için hazırlık yapıyor İsrail, Lübnan'a yönelik kara saldırısı için hazırlık yapıyor
00:29 İsmail Kartal maç sonu isyan etti: Kadıköy’e gelen yatıyor İsmail Kartal maç sonu isyan etti: Kadıköy'e gelen yatıyor
00:20 Elektrik kablosu lüks arabanın üzerine düşerek yanmaya başladı Elektrik kablosu lüks arabanın üzerine düşerek yanmaya başladı
23:52 Hakemlerden hç memnun değil Edin Dzeko’dan maç sonu bomba yorum: Utanç verici Hakemlerden hç memnun değil! Edin Dzeko'dan maç sonu bomba yorum: Utanç verici
22:22 Pendikspor Yardımcı Antrenöründen Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki: Emeğimiz çalındı Pendikspor Yardımcı Antrenöründen Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki: Emeğimiz çalındı
21:49 Türk Model Elmas Yılmaz, 2024 World Miss Europe Yarışmasını Kazandı Türk Model Elmas Yılmaz, 2024 World Miss Europe Yarışmasını Kazandı
21:13 Kemal Kılıçdaroğlu Ramazan Ayı İçin Dileklerini Paylaştı Kemal Kılıçdaroğlu Ramazan Ayı İçin Dileklerini Paylaştı
21:07 Kanarya hata yapmadı Fenerbahçe, Pendikspor’u sahasında 4-1 yendi Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe, Pendikspor'u sahasında 4-1 yendi
20:45 Mert Hakan Yandaş, maçın hakemini tehdit etti: Dikkatli ol, buradan çıkamazsın Mert Hakan Yandaş, maçın hakemini tehdit etti: Dikkatli ol, buradan çıkamazsın
19:53 Ukrayna Dışişleri Bakanı, Papa Franciscus’un ’beyaz bayrak açma’ çağrısına yanıt verdi Ukrayna Dışişleri Bakanı, Papa Franciscus'un 'beyaz bayrak açma' çağrısına yanıt verdi
19:36 Fenerbahçe tribünlerinden Emre Belözoğlu’na küfürlü tezahürat Fenerbahçe tribünlerinden Emre Belözoğlu'na küfürlü tezahürat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 01:30:39. #1.11#
SON DAKİKA: Balkanlar'da Müslümanlar Ramazan Ayını Teravih Namazıyla Karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement