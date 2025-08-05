Balkanlar ile Türkiye arasındaki güçlü gönül bağının sembolü: Ethem Bey Camisi - Son Dakika
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Balkanlar ile Türkiye arasındaki güçlü gönül bağının sembolü: Ethem Bey Camisi

05.08.2025 13:23
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) restore edilen Osmanlı döneminden kalma tarihi Ethem Bey Camisi, Balkan turuna çıkan çok sayıda Türk ziyaretçiyi ağırlıyor.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) restore edilen Osmanlı döneminden kalma tarihi Ethem Bey Camisi, Balkan turuna çıkan çok sayıda Türk ziyaretçiyi ağırlıyor.

Tiran'da Molla Bey ve oğlu Ethem Bey tarafından 1793-1794 yıllarında yaptırılan cami, 2018-2021 yılları arasında restore edildi.

Cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 2022'de yeniden ibadete açıldı.

Tiran'da Osmanlı'dan bugüne ulaşan en önemli mimari eserlerden biri olan Ethem Bey Camisi, Türkiye'den Balkan turuna çıkanların rotasında yer alıyor.

İskenderbey Meydanı'nda yükselen cami, Türk ziyaretçilerin Balkan coğrafyasındaki tarihiyle bağ kurmasına vesile oluyor.

Tarihi dokusu ve manevi atmosferiyle dikkati çeken Ethem Bey Camisi, yalnızca bir ibadethane değil, aynı zamanda ortak tarihin, kültürel mirasın ve güçlü gönül bağının sembolü olarak görülüyor.

"Her Türk insanı burayı görmeli"

Katıldıkları turla Tiran'a gelen tatilcilerden Reyhan Güler, AA muhabirine, camiyi ziyareti sırasında duygulandığını söyledi.

Osmanlı'dan ayakta kalan eserlerin etkileyici olduğunu ifade eden Güler, "Burada olmak inanılmaz keyifli, duygusal bir yer açıkçası çünkü burada bizim miraslarımız, kültürel değerlerimiz, tarih kokan bir geçmiş yatıyor. Osmanlı'nın buradaki ayak izlerini her yerde hissettik." dedi.

Güler, şöyle devam etti:

"Hepimiz büyük şehirlerde bir karmaşa içerisindeyiz ama Balkanlar'daki insanların bizimle olan gönül bağını burada daha iyi hissettik. Ethem Bey Camisi'ne girdiğim anda o ruhani duyguyu da yaşadım. Her Türk insanı mutlaka buraya gelip, yerinde koklamalı, görmeli, anlamalı diye düşünüyorum."

"Osmanlı'ya ait bir camide dua etmek duygulandırdı"

Turistlerden Ümmühan Ekiz ise Osmanlı eserlerini yerinde görmenin kendisi için çok özel bir anlam ifade ettiğini dile getirdi.

Osmanlı eserlerini, iklimini, kültürünü yerinde görmeyi çok istediğini belirten Ekiz, "Turumuzun ikinci günündeyiz. Burada Osmanlı'ya ait bir camide dua etmek gerçekten çok duygulandırdı beni. Bu coğrafyada Türklerin, Osmanlı'nın eserlerinin olması çok farklı bir şey. Sanki bir parçam buradaymış da onu görmeye gelmişim gibi hissettim. Gelmek isteyen herkese kesinlikle tavsiye ederim. Ecdadımızın gelip geçtiği yerleri, eserleri görmeli ve tarihimize sahip çıkmalıyız." diye konuştu.

İpek Nur da ata topraklarında böyle nadide bir eserin bulunmasının kendisini duygulandırdığını kaydederek, "Arnavut'um ama Türkiye'de yaşıyorum, Müslümanım. Arnavutluk'a ziyarete geldim ve çok güzel yerler gördüm. Tiran'ın tam merkezinde, Ethem Bey Camisi'ni gezmek nasip oldu. İçeride çok fazla tarihi eser var ve her biri bir geçmişi anlatıyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balkanlar ile Türkiye arasındaki güçlü gönül bağının sembolü: Ethem Bey Camisi - Son Dakika

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