Balkanlar'ın Geleceği AB Üyeliğinde

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İtalya'nın ev sahipliğinde Batı Balkan ülkeleri ve Batı Balkanların Dostları Grubu'nun bir araya geldiği toplantının katılımcıları, bölgenin geleceğinin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelikte olduğu konusunda hemfikir olduklarını bildirdi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin Roma'daki Villa Madama'da ev sahipliği yaptığı toplantıya; AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos'un yanı sıra Batı Balkan ülkeleri Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Sırbistan ile "Batı Balkanlar Dostları Grubu" üyesi İtalya, Avusturya, Hırvatistan, Yunanistan, Çekya, Slovakya ve Slovenya'nın dışişleri bakanları katıldı.

Toplantının sonunda İtalya Dışişleri Bakanlığı bir sonuç bildirisi paylaştı.

Bildiride, katılımcıların barışın korunması için ortak bir vizyon olmasının önemini vurguladığı belirtilerek, "Avrupa'daki jeopolitik bağlam, hepimizden birlik ve dayanışma içinde olmamızı, Ukrayna'ya güçlü destek vermemizi ve kurallara dayalı uluslararası düzeni savunmamızı gerektiriyor. AB ile birlikte hareket etmek, Batı Balkanlar'daki ortaklarımızın stratejik yöneliminin açık bir göstergesidir. Bu karmaşık meydan okumalar ışığında, tüm katılımcılar, AB ile bölge arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi." ifadeleri kullanıldı.

Toplantının katılımcılarının, göç yönetiminde de işbirliğinin ve stratejik ortaklıkların güçlendirilmesi, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti ve her türlü ciddi ve örgütlü suçla mücadele edilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğu kaydedildi.

Bildiride, AB ile üye ülkelerin, hibrit ve siber tehditlerle mücadelenin yanı sıra yabancı bilgi manipülasyonu ve müdahaleleri önleme konusunda bölge ülkeleriyle yan yana çalışmaya devam edeceği aktarıldı.

Ayrıca bölgeden ortakların, AB Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası'na (CSDP) olan bağlılığının ve AB'nin misyon ve operasyonlarına katkısının memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

Bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Bölgenin geleceği AB içindedir. Bu nedenle, AB yeni bir kurumsal döngüye girerken, Batı Balkanlar'ın entegrasyon süreci hem üye devletler hem de aday ülkeler için öncelik olmaya devam etmelidir. Uzlaşma ve bölgesel istikrarı güçlendirmek için kararlı çabalar hala gereklidir. Genişleme sürecinin hızlandırılması, bölgenin entegrasyonunu ve refahını desteklemek anlamına gelmektedir. Tüm katılımcılar, kademeli entegrasyonu güçlendirmek için alınacak tedbirlerin gerekliliği konusunda mutabık kalırken, kamuoyuna yönelik stratejik iletişimin de genişleme sürecinin temel araçlarından biri olmaya devam etmesi gerektiğini kabul etti."

Bu arada, bakanlıktan yapılan bir başka açıklamada ise İtalyan bakan Tajani'nin bugünkü toplantıda, AB'ye aday Batı Balkan ülkelerinin katılım sürecini hızlandırmaya yönelik somut öneriler içeren bir belge sunduğu belirtildi.

Bu önerilerin siber güvenlik, kamu yönetiminin güçlendirilmesi, göç yönetimi ve şirketler arasında işbirliği gibi kilit sektörlerden başlayarak ilerleme sağlanmasını öngören kademeli entegrasyon, teknik aşamalarda özellikle karşılıklı engellerin ve vetoların önüne geçilmesini öngöre; sürecin sadeleştirilmesi aşaması, entegrasyonun halk için sağlayacağı faydaların öne çıkarılacağı stratejik iletişim alanı üzerine olduğu kaydedildi.