Balkanlar'ın Geleceği AB Üyeliğinde - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balkanlar'ın Geleceği AB Üyeliğinde

İtalya'da yapılan toplantıda Batı Balkan ülkeleri, AB üyeliği için ortak vizyon belirledi.

11.02.2025 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'nın ev sahipliğinde Batı Balkan ülkeleri ve Batı Balkanların Dostları Grubu'nun bir araya geldiği toplantının katılımcıları, bölgenin geleceğinin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelikte olduğu konusunda hemfikir olduklarını bildirdi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin Roma'daki Villa Madama'da ev sahipliği yaptığı toplantıya; AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos'un yanı sıra Batı Balkan ülkeleri Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Sırbistan ile "Batı Balkanlar Dostları Grubu" üyesi İtalya, Avusturya, Hırvatistan, Yunanistan, Çekya, Slovakya ve Slovenya'nın dışişleri bakanları katıldı.

Toplantının sonunda İtalya Dışişleri Bakanlığı bir sonuç bildirisi paylaştı.

Bildiride, katılımcıların barışın korunması için ortak bir vizyon olmasının önemini vurguladığı belirtilerek, "Avrupa'daki jeopolitik bağlam, hepimizden birlik ve dayanışma içinde olmamızı, Ukrayna'ya güçlü destek vermemizi ve kurallara dayalı uluslararası düzeni savunmamızı gerektiriyor. AB ile birlikte hareket etmek, Batı Balkanlar'daki ortaklarımızın stratejik yöneliminin açık bir göstergesidir. Bu karmaşık meydan okumalar ışığında, tüm katılımcılar, AB ile bölge arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi." ifadeleri kullanıldı.

Toplantının katılımcılarının, göç yönetiminde de işbirliğinin ve stratejik ortaklıkların güçlendirilmesi, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti ve her türlü ciddi ve örgütlü suçla mücadele edilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğu kaydedildi.

Bildiride, AB ile üye ülkelerin, hibrit ve siber tehditlerle mücadelenin yanı sıra yabancı bilgi manipülasyonu ve müdahaleleri önleme konusunda bölge ülkeleriyle yan yana çalışmaya devam edeceği aktarıldı.

Ayrıca bölgeden ortakların, AB Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası'na (CSDP) olan bağlılığının ve AB'nin misyon ve operasyonlarına katkısının memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

Bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Bölgenin geleceği AB içindedir. Bu nedenle, AB yeni bir kurumsal döngüye girerken, Batı Balkanlar'ın entegrasyon süreci hem üye devletler hem de aday ülkeler için öncelik olmaya devam etmelidir. Uzlaşma ve bölgesel istikrarı güçlendirmek için kararlı çabalar hala gereklidir. Genişleme sürecinin hızlandırılması, bölgenin entegrasyonunu ve refahını desteklemek anlamına gelmektedir. Tüm katılımcılar, kademeli entegrasyonu güçlendirmek için alınacak tedbirlerin gerekliliği konusunda mutabık kalırken, kamuoyuna yönelik stratejik iletişimin de genişleme sürecinin temel araçlarından biri olmaya devam etmesi gerektiğini kabul etti."

Bu arada, bakanlıktan yapılan bir başka açıklamada ise İtalyan bakan Tajani'nin bugünkü toplantıda, AB'ye aday Batı Balkan ülkelerinin katılım sürecini hızlandırmaya yönelik somut öneriler içeren bir belge sunduğu belirtildi.

Bu önerilerin siber güvenlik, kamu yönetiminin güçlendirilmesi, göç yönetimi ve şirketler arasında işbirliği gibi kilit sektörlerden başlayarak ilerleme sağlanmasını öngören kademeli entegrasyon, teknik aşamalarda özellikle karşılıklı engellerin ve vetoların önüne geçilmesini öngöre; sürecin sadeleştirilmesi aşaması, entegrasyonun halk için sağlayacağı faydaların öne çıkarılacağı stratejik iletişim alanı üzerine olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Dış Politika, Balkanlar, Politika, İtalya, Güncel, Dünya, roma, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balkanlar'ın Geleceği AB Üyeliğinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 İsrail, Hamas’ın esir takasını durdurma kararı sonrası orduya hazır olma talimatı verdi İsrail, Hamas'ın esir takasını durdurma kararı sonrası orduya hazır olma talimatı verdi
23:30 Ege Denizi’nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Trump'a Gazze tepkisi
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 05:12:37. #1.11#
SON DAKİKA: Balkanlar'ın Geleceği AB Üyeliğinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.