Balkanlar ve Almanya'dan gelen 24 ressam Edirne'de Selimiye'yi resmediyor - Son Dakika
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Balkanlar ve Almanya'dan gelen 24 ressam Edirne'de Selimiye'yi resmediyor

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Balkanlar ve Almanya\'dan gelen 24 ressam Edirne\'de Selimiye\'yi resmediyor
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Balkan ülkeleri, Almanya ve Azerbaycan'dan Edirne'ye gelen 24 ressam, kentin tarihi mirasını ve Selimiye'yi farklı açılardan tuvale taşıyor. Eserler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenecek sergide sanatseverlerle buluşacak.

Balkan ülkeleri, Almanya ve Azerbaycan'dan Edirne'ye gelen ressamlar kentin tarihi ve kültürel mirasını farklı bakış açılarıyla eserlerine yansıtıyor.

Uluslararası Balkan Ressamları Edirne Sanat Buluşması'na Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Almanya, Azerbaycan, Kosova, Karadağ, Arnavutluk, Sırbistan, Hırvatistan'dan katılan 24 ressam, Trakya Üniversitesinde ve Edirne'nin tarihi ve kültürel mekanlarında alan ve uygulama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Sanatçılar, Selimiye Meydanı'nın farklı noktalarına yerleştirdikleri tuvallerinde, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ni çeşitli açılardan resmediyor.

Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrinden gelen ressam Ebru Selman, AA muhabirine, sempozyum kapsamında Edirne'ye üçüncü kez geldiğini belirterek, kentin tarihi dokusundan etkilendiğini söyledi.

Edirne'nin Balkanlar açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Selman, "Her geldiğimde mest oluyorum. Çok güzel bir şehriniz var. Tarih açısından çok güçlü bir şehir. Balkanlar'dan gelen sanatçılar olarak şehri farklı bakış açılarıyla görüyoruz. Farklı gözlerle, özellikle sanatçıların gözünden Edirne'yi görmek bence harika olacak." dedi.

Selman, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenecek sergiye sanatseverleri davet ederek, farklı bakış açılarının eserlerde çeşitlilik oluşturduğunu kaydetti.

Almanya'dan katılan ressam Gabriele Schaffartzik, sanat sempozyumunun farklı ülkelerden sanatçıları bir araya getirerek ortak üretim ortamı oluşturması bakımından önemli olduğunu belirtti.

Bu yıl etkinlikteki görevinin kendisi için büyük bir onur olduğunu dile getiren Schaffartzik, "Bence böyle bir sanat sempozyumu çok önemli. Biz sanatçılar birlikte çalışıyoruz ve kültürel, coğrafi sınırları aşıyoruz. Edirne gerçekten çok güzel ve çok ilginç bir şehir. Çok eski bir tarihe sahip olması, sanatçılar için büyük bir motivasyon." dedi.

Azerbaycanlı ressam Turaj Seyidbayli ise Edirne'ye ilk kez geldiğini ve daha önce Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenen çalıştaylara katıldığını anlattı.

Şehrin tarihi ve mimarisini yerinde gördükten sonra tuvale aktarmaya çalıştıklarını belirten Seyidbayli, Selimiye Camisi'ni sulu boya tekniğiyle resmettiğini söyledi.

Seyidbayli, "Edirne'nin birçok tarihi yerini gezdik. Şehrin geçmişini ve geleceğe uzanan izlerini tuvallerimize aktarmaya çalışıyoruz. Edirne, Osmanlı döneminde önemli tarihi olaylara tanıklık etmiş bir şehir. Bu nedenle benim için çok anlamlı. Selimiye Camisi'nin mimarisi de tarihi bir eser olması nedeniyle ilgimi çekti. Dünyanın farklı ülkelerini gezerek mimari eserleri sulu boya tekniğiyle resmetmeye çalışıyorum. Bu nedenle Selimiye'yi seçtim." ifadelerini kullandı.

Balkan ülkelerinden sanatçılarla aynı buluşmada yer almaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Seyidbayli, gelecek yıllarda da etkinliğe katılmayı umduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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