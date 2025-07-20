Balkondan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

AKSARAY'da 1'inci kattaki evlerinde annesi kahvaltı hazırlarken balkondan düşen Suriye uyruklu Haydar Carruğ (2), yaralandı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Kapadokya Bulvarı'nda 5 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Haydar Carruğ, annesi kahvaltı hazırladığı sırada balkonda oynamaya başladı. Balkonun demir korkuluklarına tırmanan Haydar, dengesini kaybedip, beton zemine düştü. Durumu fark eden komşuları, sağlık ekiplerine haber verildi. Yaralı Haydar, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.