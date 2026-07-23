Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde balkondan düşen 9 yaşındaki çocuk yaralandı.
Yeni Mahalle 5047 Sokak'taki bir apartmanın 3. katındaki evin balkonundan düşen A.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 12 metreden zemine düşen A.Ö. sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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