Bandırma\'da Asılsız Cinayet Haberi Paylaşan Kişi Yakalandı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, sosyal medya hesabından asılsız cinayet haberi paylaşan kişi yakalandı.

Bandırma'da ikamet eden ve sosyal medya hesabından "Ayyıldız Mahallesi'nde cinayet" şeklinde asılsız paylaşımda bulunan Ş.Ş, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Ş.Ş'nin ilk ifadesinde, paylaşımı, çevresinden duyduğu bilgilere göre ve doğruluğunu araştırmadan yaptığını söylediği öğrenildi.

Şüpheli Ş.Ş. hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan adli işlem başlatıldı.