Bandırma'da Bıçaklı Kavga: 60 Yaşındaki Adam Öldü

Güncel

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bıçaklanmış halde bulunan kişi öldü.

Bandırma 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Bıçaklandığı belirlenen Feyzi Karabacak (60), ambulansla kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Çalışma başlatan polis ekipleri, Karabacak'ı bıçaklayan şüphelinin İkbal İ. (23) olduğunu belirledi. Kısa sürede gözaltına alınan zanlının evinde yapılan aramada olayda kullanıldığı tespit edilen bıçak da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İkbal İ, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.