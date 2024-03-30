Bandırma'da Kadına Polis Süsü Verip 400 Bin Lira ve Ziynet Eşyalarını Çalan Zanlılar Yakalandı - Son Dakika
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Bandırma'da Kadına Polis Süsü Verip 400 Bin Lira ve Ziynet Eşyalarını Çalan Zanlılar Yakalandı

Bandırma\'da Kadına Polis Süsü Verip 400 Bin Lira ve Ziynet Eşyalarını Çalan Zanlılar Yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan bir kadına telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp ziynet eşyalarını ve yaklaşık 400 bin lirasını aldıkları iddia edilen 2 zanlı, Bursa'nın Karacabey ilçesinde gözaltına alındı. Zanlılar, altınları ve parayı yurt dışına göndermeye çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların üst aramasında kadından aldıkları paralar ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Şüpheliler, Bandırma Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

30.03.2024 18:07  Güncelleme: 18:10
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan bir kadına telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp ziynet eşyalarını ve yaklaşık 400 bin lirasını aldıkları iddia edilen 2 zanlı, Bursa'nın Karacabey ilçesinde gözaltına alındı.

Bandırma'da ikamet eden Refia O'ya (73) telefonda polis olduklarını söyleyen 2 kişi, adının cinayet soruşturmasına karıştığı yalanıyla evdeki para ve altınlarını istedi.

Zanlıların, altınları ve yaklaşık 400 bin lirayı parayı alarak evden uzaklaşmasının ardından yapılan ihbar üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Şüpheliler S.A. (20) ve S.A. (19), Karacabey'de altınların bir bölümünü bozdurup parayı PTT şubesinden yurt dışına göndermeye çalıştıkları sırada yakalandı.

Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan zanlıların üst aramasında Refia O'dan aldıkları paralar ile ziynet eşyaları ele geçirildi.

Şüpheliler, Bandırma Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Karacabey, Balıkesir, Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bandırma'da Kadına Polis Süsü Verip 400 Bin Lira ve Ziynet Eşyalarını Çalan Zanlılar Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'da Kadına Polis Süsü Verip 400 Bin Lira ve Ziynet Eşyalarını Çalan Zanlılar Yakalandı - Son Dakika
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