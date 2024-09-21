Bandırma'da Su Krizi Uyarısı: Gönen Barajı Doluluk Oranı Kritik Seviyelerde - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bandırma'da Su Krizi Uyarısı: Gönen Barajı Doluluk Oranı Kritik Seviyelerde

Geniş Video İzle

Balıkesir'in Gönen ilçesindeki Gönen Barajı'ında içme suyu seviyesi yüzde 14,64'e gerileyerek kritik bir duruma geldi. Uzmanlar, Bandırma'nın geçmişte yaşadığı su krizinin tekrar yaşanmaması için acil tedbirlerin alınması gerektiğini vurguluyor.

21.09.2024 13:30  Güncelleme: 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bandırma'da su krizi kapıda

Gönen Barajında su seviyesi yüzde 14,64 seviyelerine indi

Arıker "Bandırma halkı 30 yıl önce yaşadığı susuz günleri tekrar yaşamamalı"

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde,Bandırma'nın içme suyunu karşılayan Gönen Barajı'nda doluluk seviye kritik seviyelere kadar indi.

Bandırma içme ve kullanma suyunu sağlayan Gönen Barajı'nda, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde ve yağışsız geçmesi, tarımsal sulamanın artışı ve nüfusa bağlı olarak suyun kullanımın artması nedeniyle barajdaki suyu seviyesi yüzde 14. 61 seviylerine kadar indi. Gönen Barajı'nda şu anda doluluk oranı Temmuz sonlarında yüzde 51.96'da iken, 19 Eylül 2024 tarihinde barajdaki su seviyesi yüzde 14,61 seviyelerine kadar geriledi.

Uzmanlar, 2030 yılına kadar dünya genelinde su sıkıntısının ciddi boyutlara ulaşacağı konusunda uyarıda bulunuyor. Su Danışmanı Emekli Akademisyen Burhan Arıker ile yapılan özel röportajda, su yönetimi ve gelecekte yaşanması muhtemel krizler ele alındı.

Arıker "suyun yolculuğu ve alınması gereken önlemler"

Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma programının 2030 yılında sona ereceğini hatırlatan Arıker, "Dünyanın 2'inci büyük Fransız su yönetim şirketi Wivendi'ye göre 2030'dan sonra su, dünyanın en büyük sorunu olacak. Hatta şu anda dünya genelinde 400 noktada su savaşı yaşanıyor. Türkiye de bu tehlikenin farkında. Orman Bakanlığı, su kriziyle mücadele için 2023 yılında 114 maddelik bir eylem planı yayınladı. Özellikle turizm sektörü için su verimliliği rehberleri hazırlandı. Ayrıca yeni su yasası üzerinde çalışmalar sürüyor," dedi.

Su kaynaklarının verimli kullanılmasına dikkat çeken Arıker, "Barajlardan çeşmelere kadar suyun her aşaması titizlikle kontrol edilmeli. Su kalitesi sık sık incelenmeli, pompalar gözden geçirilmeli, isale hatları ve şehir şebekeleri bakım altında tutulmalı. Su kaçakları en aza indirilmeli ve su konusunda halk bilinçlendirilmelidir," ifadelerini kullandı. Ayrıca Arıker, yağmur suyu toplama ve gri su projeleri gibi alternatif su kaynaklarına da daha fazla yatırım yapılması gerektiğini vurguladı.

"Bandırma'nın geçmişteki su krizini tekrar yaşamamalı"

Arıker, Bandırma'nın yaklaşık 30 yıl önce yaşadığı su krizini hatırlatarak, "O dönemde şehirde su, saatli olarak bölge- bölge veriliyordu ve tankerlerle su takviyesi yapılıyordu. Bandırma'da oturan 40 yaş üstü insanlar bu zor günleri çok iyi hatırlar. Bu kriz üzerine Gönen Barajı'ndan Bandırma'ya su getirilmesine karar verildi ve bu proje sayesinde Bandırma'ya uzun vadeli su temini sağlandı," dedi. Arıker, bu süreçte dönemin Belediye Başkanı Durgut Ergin'in büyük bir risk alarak belediye bütçesinin yaklaşık 10 katı borca girdiğini belirtti. "Danışmanlığını yaptığım proje, belediyenin hazine garantili uluslararası ihaleye çıkmasıyla 40 kilometrelik CTP boru hattı döşendi ve Bandırma'ya su sağlandı," diye ekledi.

Arıker " Tedbirleri bugünden başlamalıyız"

Wivendi eski Türkiye yönetim danışmanı Emekli Akademisyen Burhan Arıker, Bandırma'nın su krizini yeniden yaşamaması için halkın eğitilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca yeni binalarda su depoları yapılması, depoların yanlarına yangın hortumları alınması ve su kaynaklarının verimli kullanılması gibi adımların atılmasının şart olduğunu belirtti.

"Bandırma halkı 30 yıl önce yaşadığı susuz günleri tekrar yaşamamalı," diyen Arıker, su isale hattı yanında kurulan organize sanayi bölgelerinin su ihtiyaçlarının da dikkate alınarak bölgede geniş araştırma yapılması ve bu bölge için göçü önleme projesi yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Bandırma\'da Su Krizi Uyarısı: Gönen Barajı Doluluk Oranı Kritik Seviyelerde
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesir, Bandırma, Ekonomi, Güncel, Tarım, Çevre, Yaşam, Gönen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bandırma'da Su Krizi Uyarısı: Gönen Barajı Doluluk Oranı Kritik Seviyelerde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad’a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz
12:33 Yıldız futbolcunun büyükannesi meydan okudu: Beni öldürmek isterlerse buradayım Yıldız futbolcunun büyükannesi meydan okudu: Beni öldürmek isterlerse buradayım
10:52 Metin Arolat’ın son anları Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı Metin Arolat'ın son anları! Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı
10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
16:43 AK Partili vekilin deprem yardımı iddiası gündemde AK Partili vekilin deprem yardımı iddiası gündemde
15:55 Düğün sonrası evine İETT otobüsüyle dönen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu Düğün sonrası evine İETT otobüsüyle dönen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
15:27 Norveçli yıldız İsrail’den gelen transfer teklifini reddetti: Hesabıma kanlı para girmesini istemiyorum Norveçli yıldız İsrail'den gelen transfer teklifini reddetti: Hesabıma kanlı para girmesini istemiyorum
15:15 Putin, Ruslardan doğum oranının artması için iş yerinde mola saatlerinde cinsel ilişkiye girmelerini istedi Putin, Ruslardan doğum oranının artması için iş yerinde mola saatlerinde cinsel ilişkiye girmelerini istedi
15:13 Kamala Harris’ten silah açıklaması: ’Eğer evime biri girerse vurulur’ Kamala Harris'ten silah açıklaması: 'Eğer evime biri girerse vurulur'
15:08 Masaj detayı çok konuşulur Seçil Erzan, Fatih Terim’den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı Masaj detayı çok konuşulur! Seçil Erzan, Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı
15:00 Savaşın ayak sesleri Hizbullah’ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut’u vurmaya başladı Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı
14:59 Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar: Dizi ve filmler bizi şeytanın frekansına sürüklüyor Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar: Dizi ve filmler bizi şeytanın frekansına sürüklüyor
14:52 İsrail’in Lübnan’da yaptığı saldırılarda kullandığı cihazları temin eden teknoloji girişimcisi gizemli bir şekilde ortadan kayboldu İsrail'in Lübnan'da yaptığı saldırılarda kullandığı cihazları temin eden teknoloji girişimcisi gizemli bir şekilde ortadan kayboldu
14:48 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü
14:30 Yokluğun gözü kör olsun ’’Ne istiyorsun’’ diye soruldu, cevabı izleyenleri kahretti Yokluğun gözü kör olsun! ''Ne istiyorsun?'' diye soruldu, cevabı izleyenleri kahretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 13:48:38. #1.12#
SON DAKİKA: Bandırma'da Su Krizi Uyarısı: Gönen Barajı Doluluk Oranı Kritik Seviyelerde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement