Bandırma'da toplu taşımaya kadıneli değdi - Son Dakika
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Bandırma'da toplu taşımaya kadıneli değdi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, toplu taşıma araçlarında şoförlüğe başlayan Ceyda Erkol, performanslarıyla takdir topluyor. 8 yıldır direksiyon sallayan kadın şoför Ceyda Erkol, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki toplu ulaşım araçlarında yolculara hizmet veriyor. Bandırma'nın ikinci kadın otobüs şoförü olarak tarihe geçen 39 yaşındaki Ceyda Erkol, şuanda Bandırma'da otobüs şoförlüğü yapan tek kadın olarak ismini koruyor.

05.06.2024 11:59
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Bandırma'da toplu taşımaya kadıneli değdi

Bandırma'nın yollarında kadın şoför Ceyda Erkol

Bandırma'da toplu taşımanın direksiyonundaki güç

Bandırma'da fark yaratan kadın otobüs şoför

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, toplu taşıma araçlarında şoförlüğe başlayan Ceyda Erkol, performanslarıyla takdir topluyor.

8 yıldır direksiyon sallayan kadın şoför Ceyda Erkol, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki toplu ulaşım araçlarında yolculara hizmet veriyor.

Yaklaşık 8 yıldır şoförlük yaparak geçimini sağlayan Şoför Ceyda Erkol, kısa bir süre önce Bandırma Toplu Taşıma A.Ş. otobüslerinde çalışmaya başladı. Bandırma'nın ikinci kadın otobüs şoförü olarak tarihe geçen 39 yaşındaki Ceyda Erkol, şuanda Bandırma'da otobüs şoförlüğü yapan tek kadın olarak ismini koruyor.

2016 yılında İŞKUR'un sağladığı imkanlar ile şoförlük kariyerine başladığını belirten Ceyda Erkol, "Hayalimde şoför olmak yoktu ancak araba kullanmayı çok seviyordum. Bu ilgim sayesinde İşkur tarafından sağlanan bir eğitim programına katıldım. Burada aldığım eğitimin ardından profesyonel şoförlük hayatıma başladı. 2016 yılında Manisa'da çalışmaya başladım. Bandırma'ya gelmeden önce de Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 5 yıl kadar personel taşımacılığı yaptım. Her meslekte olduğu gibi benim mesleğimde de mobbing var. Ben de bu tarz mobbing olayları ile çok karşılaştım. En büyük destekçim olan annem ve çocuklarım sayesinde bu zorlukları bir şekilde aşıyorum. Zaman içinde meslektaşlarım da kadınların bu meslekte var olmasına alıştı. Ailemin desteği ve meslektaşlarımın yardımı ile mesleğimi yapmaya devam ediyorum. Halkın tepkisi çok olumlu Bu nedenle ben herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Erkol "Kadınların bulunduğu her yer, her alan çiçek açıyor"

Şoförlük yapmak isteyen ya da erkek mesleği olarak görülen mesleklerde çalışmak isteyen kadınların çekinmemesi gerektiğini vurgulayan Erkol, "Kadınların bulunduğu her yer, her alan çiçek açıyor. Bu nedenle bu sektörde bulunan kadınlar aslında erkeklerin egemen olduğu mesleklerin herkes tarafından yapılabileceğini gösteriyor. Kadınlar, erkeklerin egemen olduğu mesleklerde çalışmaktan hiç çekinmesinler. Kadınların yapmak isteyip de yapamayacağı hiçbir iş yok. Zaman içinde halk da iş arkadaşlarımız da bu duruma çok alıştıkları için tepkileri normalleşiyor. Kadınlar hiçbir alanda çalışmaktan, kendi ayaklarının üstünde durmaktan hiç çekinmesinler. Kadınlar her şeyi başarabilir." dedi.

Kaynak: İHA

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