Bandırma Gençlik ve Spor Merkezi Kış Sezonuna 921 Yeni Kayıtla Başladı

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(BALIKESİR) - Yedi branşta hizmet veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Gençlik ve Spor Merkezi, kış sezonu öncesi 921 yeni kayıt aldı.

Kısa sürede işlevsel hale gelen Bandırma Gençlik ve Spor Merkezi; fitness, yüzme, cimnastik, voleybol, basketbol, futbol ve judo branşlarının içinde yer aldığı kış sezonu için toplam 921 yeni kayıt alarak eğitimlere başladı.

Bandırma ile çevresindeki çocukların ve gençlerin yeteneklerini keşfetmesi için çalışmalarını sürdüren merkez, yüzme branşından 149, cimnastikten 16, voleyboldan 17, basketboldan 14, futboldan 135 ve judodan 159 çocuğa hizmet veriyor. Bu sayılar yeni kayıtlarla birlikte her geçen gün daha da artıyor. Diğer yandan yetişkinlere yönelik branşlar da büyük ilgi görüyor. Bu branşlar arasında fitnesstan 324 kişi, yüzmeden ise 107 kişi yararlanıyor.

Başvurular devam ediyor

Cimnastik, yüzme, basketbol, voleybol ve futbol branşlarında da ön kayıtlar devam ediyor. Eğitimlere katılmak isteyenler, 'https://balikesirbsk.sporakademik.com/' adresinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Fitness ve yetişkin yüzme üyelikleri ile çocuklar için judo başvuruları, Bandırma Gençlik ve Spor Merkezi'nde yüz yüze alınacak.