BANGKOK, 17 Mayıs (Xinhua) -- Tayland'ın başkenti Bangkok'ta tren ile otobüsün çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 20'den fazla kişi yaralandı.
Ratchathewi semtindeki bir demiryolu geçidinde cumartesi günü saat 15.40 sularında meydana gelen kazanın ardından yangın çıktı. Kazaya birden fazla otomobil ve motosikletin karıştığı belirtildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek ve kurtarma çalışmaları yürütmek üzere hızla olay yerine sevk edildiği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Bangkok'ta Tren ve Otobüs Kazası: 8 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?