Bangladeş Bağımsızlık ve Milli Günü Ankara'da kutlandı - Son Dakika
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Bangladeş Bağımsızlık ve Milli Günü Ankara'da kutlandı

Bangladeş Bağımsızlık ve Milli Günü Ankara\'da kutlandı

Bangladeş Bağımsızlık ve Milli Günü, Ankara'da düzenlenen etkinlikle kutlandı. Büyükelçi Haq, Türkiye ile Bangladeş'in güçlü tarihi ve kültürel bağlarına vurgu yaparak, ilişkilerin güçlendirilmesi kararlılığını ifade etti. Etkinlikte, Başbakan Şeyh Hasina Vecid ve Bangladeş Dışişleri Bakanı Muhammad Hasan Mahmud'un Türkiye'ye teşekkür ettiği video mesajları da gösterildi.

22.04.2024 23:02
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Bangladeş Bağımsızlık ve Milli Günü, başkent Ankara'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri, siyasetçiler ve çok sayıda konuk katıldı.

Resepsiyon iki ülke milli marşlarının okunması ve Bangladeş'teki gelişmeleri anlatan tanıtım videosuyla başladı.

Büyükelçi Haq, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin bağımsızlığının 54. yılını, Bangladeş ile Türkiye'nin de diplomatik ilişkilerinin de 50. yılını kutladıklarını söyledi. Etkinlikte ayrıca "1431 Bengal Yeni Yılı"nı kutladıklarını kaydeden Haq, katılımcılara teşekkürlerini sundu.

Haq, Türk hükümetine ve halkına "selam ve sevgilerini" ileterek, ülkesinin Başbakan Şeyh Hasina Vecid liderliğinde "ilerleme ve refaha" doğru gittiğini vurguladı.

Türkiye ile Bangladeş halklarının güçlü tarihi, siyasi ve kültürel köklere sahip olduğunun altını çizen Haq, "Bangladeş, henüz dünya haritasında yerini almadan önce, Güney Asya'daki Bengalli Müslümanlar, Türk Milli Mücadelesi'ne destek vermişlerdi." dedi.

Haq, Arakanlı Müslümanlar konusunda Türkiye'nin ülkesinin "yanında yer aldığı" değerlendirmesini yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Bangladeş'teki mülteci kampını ziyaret ettiğini anımsattı.

Ülkesinin de 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Türkiye'ye yardım etmeye çalıştığına işaret eden Büyükelçi Haq, Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliğinin geçen yılki "Milli Gün" etkinliğini yapmadığını ve etkinlik için ayrılan bütçeyi depremzede vatandaşlara tahsis ettiğini aktardı.

Haq, Gazze'deki duruma ilişkin, Bangladeş ve Türkiye'nin "benzer söylemlere" sahip olduğunu belirterek Gazze'deki "vahşeti ve insanlık dışı" uygulamaları kınadı.

İki ülkenin ticaret hacimlerinin istikrarlı bir şekilde arttığını kaydeden Haq, gelecek dönemde de ilişkileri güçlendirmeye kararlı olduklarını ifade etti.

Haq, Türkiye ile Bangladeş'in barışa ve kalkınmaya katkıda bulunabileceğini sözlerine ekledi.

Etkinlikte, Başbakan Şeyh Hasina Vecid ve Bangladeş Dışişleri Bakanı Muhammad Hasan Mahmud'un Türkiye'ye teşekkür ettiği video mesajları da gösterildi.

Resepsiyon, dans gösterimi ve iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin tesisinin 50. yılı için yapılan pastanın kesilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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