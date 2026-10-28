Bangladeş Başbakanı Rahman, Japonya ile görüşmesini stratejik ortaklık adımı saydı

Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile yaptığı görüşmeyi, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesinde önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Japonya'da dört günlük ziyarette bulunan Rahman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Başbakan Takaiçi ile dün gerçekleştirdiği görüşmeye dair değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Takaiçi ile iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi yönünde verimli bir görüşme yaptığını belirten Rahman, "Görüşmede demokrasi, hukukun üstünlüğü, ekonomik kalkınma ile barışçıl, istikrarlı ve müreffeh bir Hint-Pasifik konusundaki ortak bağlılığımızı yeniden teyit ettik." ifadelerini kullandı.

Rahman, görüşmenin önemli sonuçlarından birinin Bengal Körfezi Sanayi Büyüme Kuşağı (BIG-B) girişimini ortak refah için yeni bir çerçeveye taşıma konusundaki ortak taahhüt olduğunu kaydetti.

Rahman, yapay zeka ve ileri teknolojiler alanındaki işbirliğini geliştirmek için Bangladeş-Japonya Teknoloji Parkı kurulmasını önererek uzay bilimi ve uydu mühendisliği alanlarındaki işbirliğinin ve Japonya'nın yüksek hızlı tren bağlantısına teknik ve mali desteğinin önemine işaret etti.

BIG-B girişiminin enerji, derin deniz limanları, sanayi altyapısı, teknoloji ve bölgesel bağlantı alanlarına odaklanması ve Bangladeş'in Güney Asya ile Güneydoğu Asya arasındaki köprü konumunu güçlendirmesi öngörülüyor.

Rahman, ayrıca, Japonya'ya Arakanlı Müslümanlara yönelik insani yardımlarını sürdürdüğü için teşekkür ederek, Japonya'nın, Arakanlıların Myanmar'a gönüllü, güvenli, onurlu ve sürdürülebilir şekilde dönüşünün sağlanması için çabalarını sürdürmesini istedi.

Japonya hükümeti de görüşmeye dair dün yaptığı açıklamada, 5 yıl içinde Bangladeş'e 1 trilyon yene (yaklaşık 6 milyar dolar) varan özel sektör yatırımı yapılmasını hedeflediğini bildirmişti.

Dakka ve Tokyo hükümetleri, 2023'te Bangladeş ve Japonya ikili ilişkilerini "stratejik ortaklık" seviyesine yükseltmişti.