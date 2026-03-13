Bangladeş Dışişleri Bakanı Rahman yarın Türkiye'yi ziyaret edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bangladeş Dışişleri Bakanı Rahman yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

13.03.2026 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman, göreve gelmesinin ardından ilk ziyaretini yarın Türkiye'ye gerçekleştirecek.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman, göreve gelmesinin ardından ilk ziyaretini yarın Türkiye'ye gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Rahman, yarın Türkiye'ye yapacağı ziyarette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.

Bakan Fidan'ın mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde, Bangladeş'te 13. Ulusal Meclis Seçimleri ve Temmuz Ulusal Şartı Referandumu'nun barışçıl şekilde gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirmesi ve seçim sonuçlarının ülkedeki istikrarın ve huzurun tekrar tesis edilmesine vesile olacağını belirtmesi öngörülüyor.

Türkiye'nin Bangladeş ile köklü geçmişe dayanan müstesna ilişkilere sahip olduğuna işaret etmesi ve bu ilişkilerin muhatabının görev süresince daha da gelişeceğine yönelik inancını vurgulaması beklenen Fidan'ın, bu çerçevede iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra savunma sanayisi, enerji, eğitim, kültür, bilim ve sağlık gibi alanlarda işbirliğinin pekiştirilmesini arzu ettiğini dile getireceği tahmin ediliyor.

Bakan Fidan'ın görüşmelerde müzakere süreci devam eden anlaşmaların bir an evvel sonuca ulaştırılmasının iki ülke arasındaki işbirliğinin ahdi zeminini kuvvetlendireceğini ifade etmesi ve halihazırda 1,3 milyar dolar seviyesinde seyreden ikili ticaret hacminin 2 milyar dolara çıkarılmasına yönelik iradeyi yinelemesi de bekleniyor.

Başta Birleşmiş Milletler (BM), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Gelişen 8 Ülke (D8) olmak üzere çok taraflı platformlarda Bangladeş'le yürütülen işbirliğinin önemini vurgulaması beklenen Fidan'ın son dönemde İran'da ve Körfez ülkelerindeki gelişmeler ile Afganistan-Pakistan geriliminin yakından izlendiğini ifade etmesi ve bölgedeki kritik gelişmeler konusunda fikir teatisinde bulunması öngörülüyor.

Fidan'ın ayrıca bölgedeki gelişmelerin sebep olduğu istikrarsızlık ve çatışma ortamının daha da yayılmasını önlemek için ilgili uluslararası aktörlerin tüm çabayı göstermeleri gerektiğini dile getirmesi ve Türkiye'nin çatışmalarda barışçıl ve ilkeli duruşunu muhafaza ederek taraflara itidal çağrısında bulunmayı sürdürdüğünü belirtmesi bekleniyor.

Öte yandan Bakan Fidan'ın Türkiye'nin Bangladeş ile ortak gayret göstererek Güney Asya ve ötesinde istikrar ve refaha katkı sağlayacağının altını çizmesi öngörülüyor.

İkili ilişkiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Bangladeş Geçici Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus ile 18-19 Aralık 2024 tarihlerinde Mısır'da düzenlenen D8 Zirvesi kapsamında kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Dönemin Bangladeş Geçici Hükümeti Dışişleri Danışmanı Touhid Hossain, beraberinde Enformasyon ve Yayın Bakanlığı Danışmanı Mahfuj Alam ile 11-13 Nisan 2025 tarihlerinde Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak için Türkiye'yi ziyaret etti ve ADF'nin ardından, 14 Nisan 2025'te Ankara'da Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştü.

12 Şubat'ta düzenlenen genel seçimler sonrası, seçilmiş Başbakan Tarık Rahman ve kabinesindeki bakanlar için 17 Şubat'ta düzenlenen yemin törenine Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci katıldı. Büyükelçi Ekinci, seçilmiş Başbakan Rahman tarafından kabul edildi ve Cemaat-i İslami Partisi Lideri Shafiqur Rahman ile görüştü.

Türkiye ile Bangladeş arasında toplam ticaret hacmi 2025'te 430,6 milyon dolar ihracat ve 926,4 milyon ithalat dolar olmak üzere toplam 1 milyar 357 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Bangladeş, Diplomasi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş Dışişleri Bakanı Rahman yarın Türkiye'yi ziyaret edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir aileyi “tarihi eser“ için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım Bir aileyi "tarihi eser" için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım BAL’dan da düştü Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı
Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek
Tarihi operasyon başlıyor Real Madrid’den Galatasaray’a 110 Milyon euro Tarihi operasyon başlıyor! Real Madrid'den Galatasaray'a 110 Milyon euro
Müge Anlı’dan ortalığı karıştıran sözler Herkes bu videoyu paylaşıyor Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor

10:35
SGK’dan ’Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi’ iddiasına yanıt: Gerçek rakam 12 bin 209
SGK'dan 'Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi' iddiasına yanıt: Gerçek rakam 12 bin 209
10:10
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
09:48
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
08:14
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu Kanlı notu dikkat çekti
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu! Kanlı notu dikkat çekti
07:59
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı’nın durumu ağırlaştı
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın durumu ağırlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 10:49:18. #7.12#
SON DAKİKA: Bangladeş Dışişleri Bakanı Rahman yarın Türkiye'yi ziyaret edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.