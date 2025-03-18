Bangladeş, Gabbard'a Tepki Gösterdi

Bangladeş'te geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın ülkesindeki dini azınlıklarla ilgili ifadelerinin "asılsız ve yanıltıcı" olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Yunus, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Gabbard'ın Hindistan'ın NDTV kanalına dün verdiği röportajında Bangladeş'le ilgili kullandığı ifadelere yanıt verdi.

Gabbard'ın Bangladeş'teki dini azınlıkların "zulme uğradığı ve öldürüldüğü" yönündeki iddialarını "gerçeklerden uzak" olarak nitelendiren Yunus, Bangladeş'in, kapsayıcı ve barışçıl bir anlayışa sahip olduğunu belirtti.

Yunus, "Bangladeş, uluslararası toplum, özellikle de ABD ile işbirliği içinde, terörle mücadelede etkin adımlar atmaktadır. Hukukun üstünlüğünü, sosyal reformları ve güvenlik tedbirlerini esas alan bir yaklaşım benimsemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Siyasi liderlerin ve kamuya mal olmuş kişilerin, hassas konularda açıklama yaparken gerçeklere dayanması gerektiğini söyleyen Yunus, "Bu tür açıklamalar, yanlış algıları pekiştirmekle kalmaz, aynı zamanda korkuları körükleyerek mezhepsel gerilimleri tırmandırabilir." dedi.

Yunus, Bangladeş'in küresel terörle mücadele çabalarına bağlılığını yineleyerek ülkesinin "egemenliğine ve güvenliğine saygı temelinde" yapıcı diyalog ve işbirliğini sürdüreceğini ifade etti.