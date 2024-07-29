Bangladeş'te Dang Humması Vakaları Artıyor

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DAKKA, 29 Temmuz (Xinhua) -- Bangladeş'te Pazar günü yerel saatle 08.00 itibarıyla son 24 saatte 272 yeni dang humması vakası ve iki ölüm kaydedildi. Böylece bu yıl şimdiye kadar toplam vaka sayısı 5.768'e, ölü sayısı ise 55'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne (DGHS) göre, Haziran ayında 798 ve Mayıs ayında 644 dang humması vakası bildirildi. Temmuz ayında ise şu ana kadar 2.117 vaka kaydedildi.

Verilere göre Temmuz ayında 11, Haziran ayında 8 ve Mayıs ayında 12 olmak üzere toplam 55 ölüm vakası bildirildi.

Sivrisinek kaynaklı bu hastalığa eğilimli yüksek risk taşıyan bir ülke olan Bangladeş'te Haziran- Eylül muson dönemi dang humması mevsimi olarak biliniyor.