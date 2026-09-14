Bangladeş'te dang hummasına karşı 3 aylık kampanya başlatıldı, 143 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bangladeş'te dang hummasına karşı 3 aylık kampanya başlatıldı, 143 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş\'te dang hummasına karşı 3 aylık kampanya başlatıldı, 143 kişi hayatını kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman, dang hummasına karşı ülke genelinde üç aylık bir kampanya başlattığını duyurdu. 12 Aralık'a kadar sürecek kampanyada on binlerce gönüllü görev alacak; hastalık bu yıl 143 kişinin ölümüne neden oldu ve 50.276 kişiye bulaştı.

DAKKA, 14 Eylül (Xinhua) -- Bangladeş, dang hummasıyla mücadele amaçlı üç aylık bir kampanya başlattı.

Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman cumartesi günü başkent Dakka'da düzenlenen törenle sivrisinek kaynaklı bu hastalığın yoğun görüldüğü dönemde tüm ülkede yürütülecek kampanyayı başlattığını duyurdu.

"Çevremizi temiz tutalım, sağlıklı kalalım" ve "Durgun suları her gün temizleyelim" sloganlarıyla düzenlenen kampanyayla hükümet, özel sektör ve toplumsal girişimler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi de amaçlanıyor.

12 Eylül'de kent, eyalet, ilçe ve kasaba düzeylerinde koordine edilen faaliyetlerle başlatılan kampanya 12 Aralık'a kadar sürecek.

Ülke genelindeki farkındalığı ve temizlik çalışmalarını artırmayı hedefleyen kampanyada on binlerce gönüllü görev alacak.

Bangladeş'te bu yıl 143 kişinin ölümüne neden olan ve 50.276 kişiye bulaşan dang humması, başkent Dakka ve diğer bölgelerde yayılmaya devam ediyor.

Kaynak: Xinhua

Bangladeş, Aralık, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'te dang hummasına karşı 3 aylık kampanya başlatıldı, 143 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin en ateşli derbilerinden biri Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar Türkiye'nin en ateşli derbilerinden biri! Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar
Kızılcık Şerbeti’nin Aylin’i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı Kızılcık Şerbeti'nin Aylin'i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı
Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık
Virajı alamayan tır bariyerleri aştı Şoför kayıplara karıştı Virajı alamayan tır bariyerleri aştı! Şoför kayıplara karıştı
Düzce’de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor Düzce'de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor
Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu
Gaziantep FK’de Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik Gaziantep FK'de Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik

13:15
İstanbul’dan kalkan jet Libya’da kaza kırıma uğradı İşte ilk görüntüler
İstanbul'dan kalkan jet Libya'da kaza kırıma uğradı! İşte ilk görüntüler
13:07
Valilik raporu ortaya çıktı 6 LGBT derneğine 32 milyonluk yardım
Valilik raporu ortaya çıktı! 6 LGBT derneğine 32 milyonluk yardım
13:06
Ersun Yanal’dan İsmail Kartal’a olay sözler: Aziz Yıldırım büyük bir zevkle kovacaktır
Ersun Yanal'dan İsmail Kartal'a olay sözler: Aziz Yıldırım büyük bir zevkle kovacaktır
13:00
Çarpıcı detaylar var İşte Kaşif Kozinoğlu’nun yıllar önce hazırladığı Kurtlar Vadisi raporu
Çarpıcı detaylar var! İşte Kaşif Kozinoğlu'nun yıllar önce hazırladığı Kurtlar Vadisi raporu
12:31
Bilal Erdoğan ilk ders zilinde öğrencilerle Çocukların tek bir isteği oldu
Bilal Erdoğan ilk ders zilinde öğrencilerle! Çocukların tek bir isteği oldu
12:19
Milyonlarca çalışanı kara kara düşündüren kesinti planı iptal edildi
Milyonlarca çalışanı kara kara düşündüren kesinti planı iptal edildi
11:36
Altın için tehlike çanları çalıyor
Altın için tehlike çanları çalıyor
11:15
Kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı İşte en çok merak edilen 15 soru
Kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı! İşte en çok merak edilen 15 soru
11:12
Fenomen Çağla Öz adliyeye sevk edildi
Fenomen Çağla Öz adliyeye sevk edildi
10:42
AK Parti’nin kalesi Konya’da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş
AK Parti'nin kalesi Konya'da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 13:22:58. #7.12#
SON DAKİKA: Bangladeş'te dang hummasına karşı 3 aylık kampanya başlatıldı, 143 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement