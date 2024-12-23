Bangladeş'te Hasina'nın İadesi Talep Edildi - Son Dakika
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Bangladeş'te Hasina'nın İadesi Talep Edildi

Bangladeş, eski Başbakan Hasina'nın iadesi için Hindistan'a resmi not gönderdi.

23.12.2024 15:19
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Bangladeş'te, "kamuda kontenjan" protestoları devam ederken istifa ederek Hindistan'a giden eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in iade edilmesini talep ettiği bildirildi.

Bangladeş resmi ajansı Bangladesh Sangbad Sangstha'nın (BSS) haberine göre, geçici hükümetin Dışişleri Danışmanı Touhid Hossain konuya ilişkin açıklama yaptı.

Hossain, "Bangladeş'in (Hasina) hakkında yasal süreci başlatmak için buraya geri dönmesini istediğini belirten sözlü notayı Hindistan'a gönderdik." dedi.

İçişleri Danışmanı Jahangir Alam da, bakanlığın Hasina'nın Bangladeş'e iadesini sağlamak için Hindistan Dışişleri Bakanlığına mektup gönderdiğini ve sürecin devam ettiğini açıkladı.

Alam, iki ülke arasında iade anlaşmasının bulunduğuna, bu kapsamda Hasina'nın Bangladeş'e teslim edilebileceğini ifade etti.

Bangladeş'teki olaylar

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından bu yıl temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, 5 Ağustos'ta resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Kaynak: AA

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