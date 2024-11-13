Bangladeş'te Ordu, 2500 Tutuklama ve 6000 Silah Ele Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bangladeş'te Ordu, 2500 Tutuklama ve 6000 Silah Ele Geçirdi

Bangladeş ordusu, eylül ayından beri yasa dışı silah bulundurmaktan 2500 kişiyi tutukladı.

13.11.2024 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bangladeş ordusunun, eylülde yargı yetkisini devralmasından bu yana, yasa dışı silah bulundurmaktan 2 bin 500 kişiyi tutukladığı ve 6 bin yasa dışı silah ele geçirdiği bildirildi.

Bangladeş ordusundan Albay Intekhab Haider Khan, Dakka'da düzenlediği basın toplantısında, Bangladeş hükümetinin 17 Eylül'de yüzbaşı ve üstü rütbelerdeki Silahlı Kuvvetler subaylarına idari sulh yargıcı yetkisi verdiğini, bunun suçluların tutuklanması gibi kritik durumların etkili bir şekilde ele alınmasına yardımcı olarak kanun ve düzenin iyileşmesini sağladığını belirtti.

Bangladeş ordusunun, eylülde yargı yetkisini devralmasından bu yana, yasa dışı silah bulundurmaktan 2 bin 500 kişiyi tutukladığını ve 6 bin yasa dışı silah ele geçirdiğini aktaran Khan, ordunun sahada konuşlandırılmasının "hükümet istediği sürece" devam edeceğini kaydetti.

Khan, ordunun özellikle ülkenin başlıca döviz geliri kaynağı olan giyim sektöründe meydana gelen 600'den fazla olayı kontrol altına aldığını belirterek "Şu anda 2 bin 89 hazır giyim fabrikasının neredeyse tamamı daha güvenli bir şekilde faaliyet gösteriyor." dedi.

Ortak operasyonlar sonucunda 700'den fazla uyuşturucu satıcısı ve uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı kişinin tutuklandığını söyleyen Khan, "İnsan haklarını korumak için üst makamlardan belirli emir ve talimatlar alıyoruz ve hiçbir şekilde yargısız infaz olayı yaşanmıyor." ifadesini kullandı.

Bangladeş Emniyet Müdürlüğü, 5 Ağustos'ta ülkeden ayrılarak Hindistan'a giden eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in hükümetinin istifasının ardından ülke genelindeki polis karakollarından 5 bin 829 ateşli silah ve 606 bin 742 mermi yağmalandığını açıkladı.

Polis, bunların çoğunun geri alındığını ve kalanların geri alınması için baskınların devam ettiğini bildirdi.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Bangladeş'teki geçici hükümet, öğrenci protestolarında 708 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Uyuşturucu, Bangladeş, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Eylül, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'te Ordu, 2500 Tutuklama ve 6000 Silah Ele Geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:42 Seçil Erzan’dan duruşma öncesi mahkeme başkanına mektup: Arda Turan’ı suçladı, tahliyesini istedi Seçil Erzan'dan duruşma öncesi mahkeme başkanına mektup: Arda Turan'ı suçladı, tahliyesini istedi
20:58 Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser skandalına ilişkin inceleme başlatıldı Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser skandalına ilişkin inceleme başlatıldı
18:13 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti
17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
10:21 Prenses Diana’nın şoföründen yıllar sonra çok konuşulacak itiraf Prenses Diana'nın şoföründen yıllar sonra çok konuşulacak itiraf
10:01 Tarihi anlaşma ocak ayında: Galatasaray, Osimhen için her şeyi yapıyor Tarihi anlaşma ocak ayında: Galatasaray, Osimhen için her şeyi yapıyor
09:53 Narin Güran’ın katil zanlısı Salim Güran’a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi
09:43 İşte memur ve emekli zamları için en güçlü senaryolar İşte memur ve emekli zamları için en güçlü senaryolar
09:38 Altın fiyatları yeniden yükselme çabasında Altın fiyatları yeniden yükselme çabasında
09:37 Esenyurt’ta park kavgasında komşusunun boynuna tornavida sapladı Esenyurt'ta park kavgasında komşusunun boynuna tornavida sapladı
09:23 İki ünlü markanın balları sahte çıktı İki ünlü markanın balları sahte çıktı
09:20 Filistin’e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor Filistin'e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 23:09:34. #1.11#
SON DAKİKA: Bangladeş'te Ordu, 2500 Tutuklama ve 6000 Silah Ele Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.