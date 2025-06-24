Banka Dolandırıcılarına Büyük Darbe

İSTANBUL merkezli 5 ilde yapılan operasyonda, telefonda kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak 'promosyon parası yatırma', 'kart ücreti iadesi' gibi vaatlerle kandırdıkları kurbanlarını dolandıran 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kurbanlarına gönderdikleri linke tıklamalarını sağladıkları ardından banka hesaplarını ele geçirdikleri öğrenildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekipleri, telefonla aradıkları vatandaşları banka görevlisi olduklarını söyleyerek dolandıran bir örgütü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin telefonla aradıkları vatandaşları 'Size promosyon ödemesi yapacağız', 'Kredi kartı ücretini iade edeceğiz' gibi vaatlerle kandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin, para alacağını sanan vatandaşların gönderdikleri linklere tıklamasını sağladıkları ardından banka hesaplarını ele geçirerek, içinde bulunan paraları çaldıkları ortaya çıktı.

YAKLAŞIK 1 MİLYONLUK VURGUN

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul, Ordu, Konya, Bursa ve Eskişehir illerinde tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin olaylarda kullandığı bir bilgisayar ve 12 cep telefonu inceleme altına alındı. Şüphelilerin, 8 vatandaştan yaklaşık 1 milyon liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı.

İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.