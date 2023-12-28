 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bankacılığı bırakan kadın, tekstil atölyesi kurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Bankacılığı bırakan kadın, tekstil atölyesi kurdu

Gaziantep'te 12 yıllık bankacılık mesleğini bırakan 3 çocuk annesi, panikatak krizleri nedeniyle tekstil ürünlerine baskı atölyesi kurdu. Kadın girişimci, KAGİDEM desteğiyle atölyesini büyüterek ekonomiye daha fazla katkı sağlamaya başladı.

Bankacılığı bırakan kadın, tekstil atölyesi kurdu
28.12.2023 - 11:27,
Abone Ol

Gaziantep'te, 12 yıllık bankacılık mesleğini panikatak krizleri nedeniyle bırakan 3 çocuk annesi, tekstil ürünlerine baskı atölyesi kurdu.

Görev yaptığı banka şubesinde 3 yıl önce panikatak krizi geçiren Esra Başak Yakar, bu sektörde çalışmamaya karar verdi. Bankacılığa veda ederek tasarım yapmayı öğrenen 3 çocuk annesi kadın, bu ilgisini tekstille birleştirdi.

İlk etapta evine kurduğu küçük baskı makinesiyle yaptığı tasarımlı kıyafetleri satan Yakar, talepleri karşılamakta güçlük çekince Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası ile İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın ortaklığında kurulan Kadın Girişimci Destek Merkezine (KAGİDEM) müracaat etti.

KAGİDEM desteğiyle tahsis edilen atölyede işlerini büyüten Yakar, büyük baskı makinesiyle taleplere yetişmeye çalışıyor.

Esra Başak Yakar, AA muhabirine, bankacılığı bıraktıktan sonra bir süre çalışmadığını söyledi.

Bu süreçte ne yapabileceği konusunda çok düşündüğünü anlatan Yakar, "Bir şeyler yapmalıyım diye düşündüm. Üretmeliyim, hem ekonomiye hem evime katkı sağlamalıyım hem de enerjik ve dinç olmalıyım. Çalıştıkça başarıyoruz, başardıkça mutlu oluyoruz. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle grafik tasarım öğrendim. Ardından tekstil ürünlerine merak sarmaya başladım." diye konuştu.

"Ekonomiye daha fazla katkı sağlamaya başladım"

Daha sonra tasarımlarımı baskı haline getirme fikrinin ortaya çıktığını ifade eden Yakar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Depremden kısa süre önce baskı makinesi aldım. Evimde yer yoktu. Yatak odasına bilgisayarımı, baskı makinemi kurdum. Önce sosyal medya hesapları üzerinden satış yapmaya başladım. Sonrasında işler ilerledi, firmalara işçi kıyafeti olarak devam etti. İş büyüdükçe yatak odasında sıkışmaya başladım. Balkondu, salondu derken yolum KAGİDEM'le kesişti. Koordinatörümüz Nihal hanım, bana bir yer vereceğini söyleyince fuara gidip bu makineyi aldım. KAGİDEM bünyesinde olmak bana iş kapılarını daha da çok açtı. Burada daha büyük bir makine gören insanlar hem size güven duyuyor hem de işleri daha rahat halledebiliyorsunuz. Bu sayede kadın girişimci olarak ekonomiye daha fazla katkı sağlamaya başladım ve şu anda gördüğünüz gibi bir atölye sahibiyim."

KAGİDEM Koordinatörü Nihal Paker Sabak da kadınların merkezlerinde aldıkları eğitimlerle hem öz güvenlerini ve motivasyonlarını atırdığını hem de vizyon kazandıklarını belirterek, Yakar'ın da bu eğitimleri verimli kullandığını kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep, Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bankacılığı bırakan kadın, tekstil atölyesi kurdu - Son Dakika


12:19
Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il
11:42
Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40
Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30
Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi
11:08
Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım
11:02
Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:52
PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi

Son Dakika
12:19 Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53 Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il
11:42 Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40 Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30 Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi
11:08 Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım
11:02 Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:52 PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi
10:50 Sürü sahipleri, 2 koyun ve 1 keçiyi kaybeden çobana kadın kıyafeti giydirip tecavüz etti
10:46 İşte Batı'nın iki yüzlülüğü! ''İsrail soykırım yapıyor'' deyince apar topar yayından aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 12:40:34. #1.13#
SON DAKİKA: Bankacılığı bırakan kadın, tekstil atölyesi kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement